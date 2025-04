CSA x Grêmio: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Nesta quarta-feira (30) o Grêmio enfrenta o CSA pela partida de ida da 3ª fase da Copa do Brasil, no estádio Rei Pelé, em Maceió, às 21h30min. O Tricolor está há cinco jogos sem vencer e procura diante dos alagoanos, conseguir encerrar esta sequência negativa e conseguir sair na frente do confronto. Outra marca que precisa ser quebrada se refere ao técnico Mano Menezes. O comandante esteve na casamata tricolor em dois jogos desde o seu retorno ao clube e acumula dois empates. Portanto, uma vitória é imprescindível para melhorar o ânimo gremista. A volta está marcada para o dia 20 de maio, às 21h30min, em Porto Alegre, na Arena. Quem anuncia a transmissão é a Prime Video.

Os erros individuais do sistema defensivo foram uma tônica nos últimos jogos gremistas. Porém, os comandados de Mano precisam entrar concentrados para evitar erros bobos, visto o formato mata-mata da competição. Vale lembrar que nas fases iniciais do torneio, o Grêmio se classificou nos pênaltis contra os modestos São Raimundo-RR e Athletic-MG. Assim, é essencial que os erros sejam minimizados e que as lições das fases anteriores tenham sido absorvidas.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES



CSA - Gabriel Félix; Felipe Albuquerque, Betão, Marcão (Islan) e Enzo (Roberto); Gustavo Nicola, Camacho, Vander e Brayann; Tiago Marques e Guilherme Cachoeira. Técnico: Higo Magalhães.



Grêmio - Tiago Volpi; João Pedro (Igor Serrote), Jemerson, Wagner Leonardo e Marlon; Dodi, Villasanti, Cristaldo e Edenilson; Cristian Olivera e Braithwaite. Técnico: Mano Menezes



Arbitragem - Paulo César Zanovelli (MG) vai ser acompanhado por Ricardo Junio de Souza (MG) e Leonardo Henrique Pereira (MG). No VAR, Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ).





SERVIÇOS CSA x GRÊMIO



Local: estádio Rei Pelé;

Data e hora: quarta-feira (30), às 21h30min;

Transmissão: Prime Video.