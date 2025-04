Inter x Maracanã-CE: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

O Inter enfrenta o Maracanã-CE pela partida de ida da 3ª fase da Copa do Brasil, nesta terça-feira (29), às 19h, no Beira-Rio, e inicia sua trajetória na competição. O Colorado entra pela primeira vez no torneio por conta do regulamento que possibilita às equipes, que estão na Libertadores, a ingressarem só após as duas fases iniciais. Os comandados do técnico Roger Machado chegam para o duelo após vencerem o Juventude no fim de semana e com o objetivo de adquirir um resultado que encaminhe a classificação às oitavas de final. A transmissão ocorrerá no Premiere e SporTV.

Roger tem um desafio para montar a escalação inicial: desgaste. No último duelo contra o Papo, Aguirre e Fernando ficaram de fora do embate por motivos de preservação e dores no tornozelo, respectivamente. Para enfrentar os cearenses, a tendência é de que Fernando siga fora dos titulares e Vitão, Bernabei, Bruno Henrique e Alan Patrick sejam preservados. Borré também é ausência por lesão na coxa direita.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Inter - Anthoni; Aguirre, Rogel, Victor Gabriel e Ramon; Ronaldo, Thiago Maia e Óscar Romero; Vitinho, Wesley (Gustavo Prado) e Valencia. Técnico: Roger Machado.

Maracanã-CE - Rayr Miller; Rafael Mandacaru, Jairo Silva, Wendel Araújo e Leandro Cerqueira; Michel Pires, Wilker Souza e Jair Berlitz; Davi Torres, Ronaldo e Matheus Taumaturgo. Técnico: Júnior Cearense.

Arbitragem - Bruno Pereira Vasconcelos (BA) é auxiliado por Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA) e Daniella Coutinho Pinto (BA). No VAR, Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE).

SERVIÇO INTER X MARACANÃ