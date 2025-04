Maratona New Balance 42K Porto Alegre termina com quebra de recorde nacional

A New Balance 42K Porto Alegre, realizada na manhã deste domingo (27), terminou com a quebra de um recorde histórico para a categoria feminina de maratonas realizadas no Brasil. A etíope Tiringo Mulu venceu a prova em surpreendentes 2h29m48s, batendo a marca da queniana Rumokol Chepkanan (2h31m31s) na Maratona de São Paulo em 2012.



Essa conquista histórica é ainda mais impressionante por ser a primeira maratona de da atleta, que agora se mostra uma concorrente de peso para as próximas competições.



Durante a prova, ela travou uma disputa acirrada com a queniana Hellen Chepkorir, vice-campeã da prova (2h38m12s), assumindo a liderança por volta dos 22 km e mantendo a vantagem até o final. Pelo feito, Mulu recebeu R$ 50 mil pela vitória e mais R$ 100 mil de bonificação pelo recorde.

Etíope Tiringo Mulu, campeã da New Balance 42K Porto Alegre MÁRCIO RODRIGUES/DIVULGAÇÃO/JC



O terceiro lugar feminino ficou com a etiope Haregeweyni Hads Alemayehu (2h45m12s) e, completando o pódio, em quarto e quinto lugar ficaram com as brasileiras Janaina Santana (2h48m24s) e Ana Catarina Amâncio (2h49m46s).



“Foi uma prova difícil, mas estou feliz por ter completado a prova e conseguido essa posição”, disse Hellen Chepkorir, vice colocada da prova.



Na prova masculina, Johnatas de Oliveira Cruz conquistou o primeiro lugar com impressionantes 2h12m45s, batendo o recorde em maratonas em Porto Alegre, que era de Luis Carlos Silva, o “Atalaia” (2h12m59s) em 1994. O terceiro lugar feminino ficou com a etiope Haregeweyni Hads Alemayehu (2h45m12s) e, completando o pódio, em quarto e quinto lugar ficaram com as brasileiras Janaina Santana (2h48m24s) e Ana Catarina Amâncio (2h49m46s).“Foi uma prova difícil, mas estou feliz por ter completado a prova e conseguido essa posição”, disse Hellen Chepkorir, vice colocada da prova.Na prova masculina, Johnatas de Oliveira Cruz conquistou o primeiro lugar com impressionantes 2h12m45s, batendo o recorde em maratonas em Porto Alegre, que era de Luis Carlos Silva, o “Atalaia” (2h12m59s) em 1994.

• LEIA MAIS: João Fonseca perde para americano e é eliminado em Madrid



Corredor mineiro, de São Pedro dos Ferros, Johnatas Cruz trabalhava como gari, percorrendo 25km por dia até perceber que poderia apostar no atletismo. Com marcas importantes no currículo, ele foi o melhor brasileiro na São Silvestre por dois anos consecutivos (2023 e 2024) e agora conquista marca histórica na capital gaúcha.



“Foi uma experiência espetacular. Gostaria de agradecer à organização que me recebeu com todo o carinho e suporte. O percurso está de parabéns, lindo e maravilhoso! Essa prova tem muito ainda pra crescer, você que vem pra ritmo, pra bater sua melhor marca, é a maratona ideal. Cabeça fria, treinei para isso e sonhei em ser campeão. Mas não basta só sonhar: vim aqui, me concentrei o tempo todo, sabia que não ia ser fácil e bati essa marca em Porto Alegre que durava anos! Estou muito feliz com isso e vamos trabalhar para quebrar outras mais para frente”, disse Johnatas Cruz. Corredor mineiro, de São Pedro dos Ferros, Johnatas Cruz trabalhava como gari, percorrendo 25km por dia até perceber que poderia apostar no atletismo. Com marcas importantes no currículo, ele foi o melhor brasileiro na São Silvestre por dois anos consecutivos (2023 e 2024) e agora conquista marca histórica na capital gaúcha.“Foi uma experiência espetacular. Gostaria de agradecer à organização que me recebeu com todo o carinho e suporte. O percurso está de parabéns, lindo e maravilhoso! Essa prova tem muito ainda pra crescer, você que vem pra ritmo, pra bater sua melhor marca, é a maratona ideal. Cabeça fria, treinei para isso e sonhei em ser campeão. Mas não basta só sonhar: vim aqui, me concentrei o tempo todo, sabia que não ia ser fácil e bati essa marca em Porto Alegre que durava anos! Estou muito feliz com isso e vamos trabalhar para quebrar outras mais para frente”, disse Johnatas Cruz.

Johnatas Cruz, vencedor da maratona masculina na New Balance 42K Porto Alegre 2025 MÁRCIO RODRIGUES/DIVULGAÇÃO/JC



Logo em seguida, vieram José Márcio Leão, com 2h15m57s, e o quêniano Stephen Chebon Kipkech, com 2h16m42s, na segunda e terceira posição. Para completar o pódio masculino, o marroquino Mohamed El Talhaoui chegou na quarta posição, com 2h16min57s, e Gosa Bogale Seyoum fechou em quinto lugar, com 2h18m10s.



A segunda edição do evento reuniu cerca de 10 mil participantes em quatro distâncias diferentes (5K, 10K, 21K e 42K). A maratona largou às 6h no Monumento ao Expedicionário, ainda antes do sol nascer, e passou por lugares icônicos de Porto Alegre como o Centro Histórico, o Mercado Público, o Monumento aos Açorianos, o ginásio Tesourinha, o estádio Beira Rio, entre outros. Com muitas emoções logo no início da prova, os brasileiros Paulo Paula, campeão da New Balance 42K Porto Alegre 2024, e Justino Pedro da Silva, vice-campeão, sentiram desconfortos por volta dos 5km e deixaram a disputa.



Ainda nas primeiras horas da manhã, os campeões da meia maratona começaram a cruzar a linha de chegada da New Balance 42K Porto Alegre. Maicon Mancuso foi o campeão da prova masculina (1h06m39s) e Susane de Araujo Martins na prova feminina (1h17m21s). Cada um deles levou R$ 3,5 mil de premiação. Logo em seguida, vieram José Márcio Leão, com 2h15m57s, e o quêniano Stephen Chebon Kipkech, com 2h16m42s, na segunda e terceira posição. Para completar o pódio masculino, o marroquino Mohamed El Talhaoui chegou na quarta posição, com 2h16min57s, e Gosa Bogale Seyoum fechou em quinto lugar, com 2h18m10s.A maratona largou às 6h no Monumento ao Expedicionário, ainda antes do sol nascer, e passou por lugares icônicos de Porto Alegre como o Centro Histórico, o Mercado Público, o Monumento aos Açorianos, o ginásio Tesourinha, o estádio Beira Rio, entre outros. Com muitas emoções logo no início da prova, os brasileiros Paulo Paula, campeão da New Balance 42K Porto Alegre 2024, e Justino Pedro da Silva, vice-campeão, sentiram desconfortos por volta dos 5km e deixaram a disputa.Ainda nas primeiras horas da manhã, os campeões da meia maratona começaram a cruzar a linha de chegada da New Balance 42K Porto Alegre. Maicon Mancuso foi o campeão da prova masculina (1h06m39s) e Susane de Araujo Martins na prova feminina (1h17m21s). Cada um deles levou R$ 3,5 mil de premiação.