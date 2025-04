João Fonseca perde para americano e é eliminado em Madrid

O tenista brasileiro João Fonseca começou bem na partida deste sábado, na quadra Manolo Santana, mas não conseguiu bater o americano Tommy Paul e acabou eliminado da segunda rodada do Masters 1000 da Espanha. Número 12 do ranking da ATP, Paul venceu o jogo por 2 sets a 0, com parciais de 6/7 e 6/7. Este foi o primeiro confronto entre brasileiro e americano.

O algoz de Fonseca entrou na competição direto na segunda rodada e deve enfrentar nomes de peso na sequência do torneio espanhol, que acontece até 4 de maio. Atual 65º colocado no ranking da ATP, o brasileiro de 18 anos vinha de uma vitória tranquila na primeira rodada, contra o dinamarquês Elmer Moller, número 114º do mundo, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3.

Sensação do tênis nacional, o carioca conseguiu seu primeiro título do circuito em fevereiro, quando venceu o Aberto da Argentina, em Buenos Aires. Na final, venceu o argentino Francisco Cerúndolo, tornando-se um dos mais jovens tenistas a vencer um torneio da ATP.