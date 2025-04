Borré sente a posterior da coxa e preocupa para sequência do Inter

Apesar da vitória e boa atuação na virada sobre o Juventude, neste sábado (26), pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Beira-Rio, o Inter não pôde encerrar o dia apenas com boas notícias. Isso porque o atacante Borré atuou por apenas 15 minutos no triunfo sobre o Papo. Mesmo assim, ele deixou sua marca com o terceiro gol da equipe, de cabeça, mas precisou ser substituído na sequência, quando não alcançou uma bola alçada na área e sentiu a parte posterior da coxa direita.

O camisa 19 até tentou seguir, mas precisou sair de maca ao cair sozinho no gramado. Seu substituto foi o meio-campista Gustavo Prado. Havia a expectativa de titularidade para Borré na terça, contra o Maracanã, do Ceará, pela 3ª fase da Copa do Brasil. O centroavante vem sendo o reserva de Valencia e poderia entrar na rotação que o técnico Roger Machado deve promover diante do modesto adversário do meio de semana.

Agora, existe a preocupação para os próximos jogos, a depender do grau da lesão. Mesmo na melhor das hipóteses o jogador de 29 anos tende a estar fora de ação ainda no final de semana. Na ocasião, o Colorado encara o Corinthians fora de casa, no sábado, novamente pelo Campeonato Brasileiro.

Quanto às opções para o lugar de Borré, além de Valencia. Roger descartou na coletiva o jovem Ricardo Mathias, que ainda se recupera de uma entorse no joelho sofrida nos treinos, conforme informou o comandante, que não descartou a presença de Wesley como “camisa 9”.