Vitória x Grêmio: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Precisando voltar a vencer depois de quatro jogos no Campeonato Brasileiro, o Grêmio visita o Vitória neste domingo (27), às 18h30min, pela 6ª rodada, no Barradão. Será o segundo jogo do técnico Mano Menezes, que estreou com empate em 2 a 2 na Sul-Americana, contra o Godoy Cruz, na Argentina. A equipe, agora, volta o foco para o Nacional de olho em uma fuga da zona do rebaixamento. A transmissão fica por conta do Premiere.

Com apenas cinco pontos somados, os gaúchos ocupam a vice-lanterna da competição. No entanto, neste início, a tabela está embolada e um triunfo neste final de semana é o suficiente para dar adeus ao Z-4. Para tanto, Mano deve manter a base de sua primeira partida, mas pode preservar um nome importante da defesa. Trata-se de Kannemann, que voltou de lesão no Gre-Nal 447, no último sábado, e foi titular na quinta, contra os argentinos.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Vitória - Lucas Arcanjo; Claudinho, Lucas Halter, Zé Marcos e Jamerson; Ryller, Baralhas e Matheuzinho; Erick, Gustavo Silva e Janderson. Técnico: Thiago Carpini.

Grêmio - Tiago Volpi; João Pedro, Jemerson, Wagner Leonardo (Viery) e Marlon; Dodi, Villasanti e Edenilson; Cristian Olivera, Monsalve e Braithwaite. Técnico: Mano Menezes.

Arbitragem: Felipe de Lima, auxiliado por Guilherme Camilo e Felipe Alan de Oliveira (trio mineiro); VAR: Rafael Traci (SC).

Serviço Vitória x Grêmio

Local: Barradão;

Data e hora: domingo (27), às 18h30min;

Transmissão: Premiere.