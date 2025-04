Corinthians perde dois mandos de campo e tem multa de R$ 220 mil por confusão no Paulista

O Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo (TJD-SP) anunciou, nesta quinta-feira (24), punições a Corinthians e Palmeiras por confusões durante a final do Campeonato Paulista em março. O time de Parque São Jorge perdeu dois mandos de campo no Estadual.

Além da perda de mando, o Corinthians recebeu uma multa de R$ 220 mil por desordem e lançamento de objetos no campo. A Comissão Disciplinar também puniu o Palmeiras por atrasar o início da partida. A equipe foi enquadrada no art. 206, com multa de R$ 1 mil.

O treinador palmeirense Abel Ferreira recebeu quatro partidas como punição, ao ser enquadrado no art. 243-F, por ofensas. Ele também teve multa fixada em R$ 10 mil. Entre os atletas punidos, o volante corintiano José Martinez pegou quatro partidas de suspensão por confusão com o goleiro reserva do Palmeiras Marcelo Lomba, que foi suspenso por um jogo. O meia Rodrigo Garro, atualmente lesionado, também pegou um jogo por ato desleal.

Diversos jogadores das duas equipes foram julgados e absolvidos, casos de Matheus Donelli, Breno Bidon, André Ramalho, Ángel Romero, Talles Magno, Matheus Bidu, Memphis Depay, Charles, Carrillo, Matheuzinho, Raniele e Cacá, no Corinthians.

Enquanto no Palmeiras os atletas são Flaco Lopez, Richard Ríos, Murilo, Weverton, Facundo Torres, Vitor Roque, Micael, Felipe Anderson, Piquerez, Naves. Todos foram julgados no art. 257, que versa sobre tumulto, e absolvidos.

O zagueiro Félix Torres, expulso na partida, foi julgado por agressão e o meia Igor Coronado por conduta indisciplinar. Ambos foram absolvidos. Francisco Assis, gerente de operações responsável pelo gramado da Neo Química Arena, pegou 15 dias de suspensão, convertidos em advertência por conduta indisciplinar após brigar com o preparador de goleiros do Palmeiras Rogério Godoy, que recebeu a mesma pena, assim como Daniel Gonçalves, coordenador científico do time alviverde.