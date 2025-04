Porto Alegre recebe maratona internacional neste domingo (27)

Neste domingo (27), acontecerá a segunda edição da New Balance 42K Porto Alegre nas ruas da capital gaúcha. O evento, que espera contar com cerca de 10 mil participantes, contará com corridas em quatro distâncias (42Km, 21Km, 10Km e 5Km) e oferecerá uma premiação especial que pode chegar a até R$ 230 mil para o campeão.



Essa será a segunda edição da corrida, que foi reconhecida como uma das melhores do país pela World Athletics, a autoridade máxima do atletismo mundial. A entidade elegeu a maratona realizada nas ruas da capital gaúcha como a 139ª mais bem ranqueada do mundo no ano passado, e a segunda no Brasil.

A largada da maratona, principal prova da programação da New Balance 42K Porto Alegre, acontecerá às 6h no Monumento ao Expedicionário. Entre os concorrentes brasileiros estará o atual campeão, Paulo Paula, que tentará o bicampeonato. Justino Pedro da Silva, vice-campeão em 2024, e Edson Amaro, terceiro colocado no ano passado, também estão entre os destaques. A elite nacional contará também com Johnatas Cruz (líder do ranking brasileiro de maratona em 2024), Franck Caldeira (campeão da maratona nos Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro em 2007), entre outros.



Além disso, o evento contará com adversários estrangeiros da África e Europa na busca pela vitória. O Quênia será representado por Isaack Kipkorir e Stephen Chebon Kipkech. A Etiópia contará com Gosa Bogale Seyoum e Haftu Demeke Agezew. O Marrocos terá um único atleta, Mohamed El Talhaoui. Por fim, os espanhóis Abdelaziz Merzougui Nourddine e Chakib Lachgar Latrache completam o time de desafiantes internancionais.