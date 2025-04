Inter atinge a marca de 150 mil sócios, a segunda maior do Brasil

O Inter atingiu nesta quinta-feira (24) a expressiva marca de 150 mil sócios. Trata-se do segundo maior quadro associativo do País, atrás apenas do Palmeiras, com 178.500 torcedores vinculados ao clube. O número ocorre 11 anos depois do Colorado chegar à marca de 100 mil sócios, em 2014. À época, os gaúchos foram o primeiro clube brasileiro com os seis dígitos.

Confira na íntegra a nota divulgada pelo Inter:

Resultado da união entre torcida e Clube, o Inter comemora hoje a marca histórica de 150 mil sócios(as). Superando as adversidades do último ano e investindo na valorização do(a) associado(a) e nos benefícios oferecidos, o número expressa o amor da torcida, mas, também, o comprometimento de todas as áreas para que o objetivo fosse alcançado nesta gestão.

O presidente Alessandro Barcellos celebrou o recorde como símbolo da grandeza colorada. O mandatário do Sport Club Internacional também definiu que, ao mesmo tempo em que serve como motivo de orgulho, a marca histórica traz ainda mais responsabilidades para quem lidera o dia a dia do Clube do Povo.

"A marca de 150 mil sócios(as) é a prova da grandeza do Sport Club Internacional e da confiança que nossa torcida deposita no Clube. Esse resultado valoriza nossa história, fortalece nosso futuro e reflete a paixão, a lealdade e o compromisso do torcedor em construir um Inter cada vez mais forte, competitivo e representativo. Seguiremos trabalhando para retribuir essa confiança. Juntos, alcançaremos novos feitos dentro e fora de campo." comenta Alessandro Barcellos

Para o Vice-presidente de Marketing do Inter, Nelson Pires, esse número grandioso demonstra que Clube e torcida estão em sintonia.

“O torcedor entendeu que uma das maiores forças do Inter é sua associação. O maior patrimônio do Colorado é seu quadro social. Quanto mais sócios, mais receita, mais condições de termos um time forte, mas, também um Clube gigante, de representatividade nacional. E isso é o que nos diferencia”, ressalta Nelson Pires

De acordo com o vice-presidente de Marketing, as ações que vêm sendo implementadas para valorizar os(as) sócios(as) contribuíram para que o Clube pudesse chegar a esse patamar. “Estamos cada dia mais engajados em oferecer novos benefícios aos associados, sejam eles como experiências exclusivas no Beira-Rio no match day e contato com atletas, por exemplo, e em descontos e vantagens em estabelecimentos comerciais dos mais variados”.

Entre os benefícios de ser sócio(a), estão descontos nos Postos Sim, 15% de desconto na Inter Store, 40% nas compras na Panvel, cashback no Zé Delivery, 20% na operadora Dalhe Inter e , além de experiências como Chute a Gol, entrada em campo de Coloradinhos com os jogadores e o projeto Aniversariantes Colorados.

Cashback com parceiros, desconto na Inter Store, entrada em campo com jogadores e muito mais: sócios(as) têm diversos benefícios

"O Inter sempre foi um exemplo na união com sua torcida e engajamento de sócios. Mesmo com todas as adversidades dos últimos tempos, temos crescido consistentemente nosso quadro social. Superar a marca de 150 mil associados(as) era um objetivo de curto prazo e se tornou um pouco mais difícil com tudo que nosso povo passou recentemente. No entanto, no último ano, jamais estivemos abaixo dos 140 mil, e sempre ficamos entre os três maiores do Brasil. A consequência era essa, bater nosso próprio recorde e buscar novos patamares. Sabemos e agradecemos imensamente nossos torcedores, pois eles entendem seu papel fundamental junto ao Clube. Temos mais conquistas pela frente, dentro e fora dos gramados, e fora sempre teremos nosso sócio como protagonista", afirma Pedro Azambuja, Diretor Executivo de B2C.

Em um mercado cada vez mais competitivo, o Clube mostra que é possível escalar emocional e financeiramente ao colocar o torcedor no centro da estratégia.

E isso é só o começo.

Nos bastidores, já estão em andamento novas ações que vão redefinir o conceito de associação no futebol brasileiro — experiências, engajamento omnichannel, produtos digitais e tecnologia embarcada. O Inter mira não apenas em crescer sua base, mas em revolucionar o valor que essa base gera.