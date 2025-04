Inter x Juventude: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

O Inter mira uma recuperação no Campeonato Brasileiro após o início aquém do esperado. Para isso, terá pela frente o Juventude, neste sábado (26), às 16h, no Beira-Rio, pela 6ª rodada. No entanto, o calendário apertado pode obrigar o técnico Roger Machado a rodar algumas peças do time titular. A definição do time ocorre nesta sexta, no último treino no CT Parque Gigante. Já a transmissão fica por conta do Premiere.

São cinco jogos, uma vitória, três empates e uma derrota no Nacional. Os seis pontos deixam o Colorado na 12ª colocação e a sete pontos do líder Palmeiras. O treinador alvirrubro chegou a falar que essa é uma competição que se perde nas dez primeiras rodadas e se ganha nas dez últimas. A urgência, portanto, está em se aproximar dos primeiros colocados para se credenciar a briga por título ao final da temporada.

LEIA MAIS: Inter se reapresenta com tendência de time misto contra o Juventude

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Inter - Anthoni; Aguirre (Nathan), Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Ronaldo, Thiago Maia e Alan Patrick; Bruno Tabata, Vitinho (Wesley) e Valencia. Técnico: Roger Machado.

Juventude - Gustavo; Ewerthon, Abner, Adriano Martins e Alan Ruschel; Giraldo, Jadson, Mandaca e Jean Carlos; Batalla (Ênio) e Gilberto. Técnico: Fabio Mathias.

Arbitragem: ainda não divulgada pela CBF.

Serviço Inter x Juventude

Local: Beira-Rio;

Data e hora: sábado (26), às 16h;

Transmissão: Premiere;

Ingressos: Os ingressos podem ser adquiridos através do Mundo Colorado. O clube divulgou, nesta quarta, uma promoção para os sócios na compra dos bilhetes: "As modalidades Carteira Vermelha, Parque Check-in, Patrimonial e Locada poderão levar um acompanhante a custo zero. Nos Portões 2, 3 e 7, acompanhantes Campeão do Mundo e Parque Ingresso pagarão R$ 14 e Nada Vai Nos Separar R$ 42. Já nas Áreas Livres, acompanhantes Campeão do Mundo e Parque Ingresso poderão adquirir as entradas a R$ 44 e Nada Vai Nos Separar R$ 132".