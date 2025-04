Inter se reapresenta com tendência de time misto contra o Juventude

Após o empate com o Nacional pela Libertadores, o Inter segue a maratona de jogos e busca, contra o Juventude, a retomada do caminho das vitórias após quatro compromissos. A reapresentação do grupo ocorreu nesta quarta-feira (23) à tarde, no CT Parque Gigante, e a tendência é de time misto no sábado, às 16h, no Beira-Rio, pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Na entrevista coletiva após o duelo de terça, o técnico Roger Machado adiantou dois pontos balizadores para os trabalhos da semana, que vão até sexta. Primeiro, a preocupação com o preparo mental de seus atletas. Com o calendário apertado, é comum que os olhos estejam voltados ao desgaste físico, mas como já alertou o comandante, o descanso da cabeça também é importante.

Por isso, a tendência é que alguns nomes sejam poupados frente ao Papo. Logo depois, na próxima terça-feira, a equipe tem outro compromisso plausível de revezamento, contra o modesto Maracanã, do Ceará, pela Copa do Brasil, também em casa — será o último dos cinco seguidos em Porto Alegre.

O segundo ponto é sobre os inícios desatentos nas últimas partidas. No Gre-Nal, a equipe fez um primeiro tempo aquém do esperado e saiu atrás do marcador. O mesmo contra os uruguaios, em uma escala maior.

Roger, portanto, identifica como preocupante o cenário atual e sabe que precisa trabalhar a atenção. "Isso é o que me preocupa. A irregularidade no início, o peso da sequência sem as vitórias, mas sobretudo o peso da sequência dos muitos jogos que a gente tem enfrentado", disse o treinador. O contraponto é o poder de reação que impediu a derrota em ambas as ocasiões.

No gramado do CT, estiveram aqueles que atuaram 45 minutos ou menos contra o clube de Montevidéu. As únicas ausências foram o volante Diego Rosa, no departamento médico para tratar uma lesão muscular na coxa e fora dos próximos jogos, e o atacante Borré, que permaneceu na academia.

A perspectiva, diante da minutagem apresentada, é que os defensores Braian Aguirre e Vitão entrem na rotação. São dois jogadores que não saem do time. Além deles, os experientes meio-campistas Fernando, Bruno Henrique e Alan Patrick podem ter o mesmo destino, como foi contra o Fortaleza, no dia 13 deste mês.