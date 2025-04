Para voltar a vencer, Inter recebe o Juventude com dúvidas na escalação

Pairam as dúvidas sobre a escalação do Inter para os próximos dois jogos. Primeiro, o foco está no Campeonato Brasileiro, às 16h deste sábado (26), contra o Juventude, pela 6ª rodada. Depois, na Copa do Brasil, contra o Maracanã, do Ceará. São os dois últimos jogos da sequência em Porto Alegre e também os dois adversários mais acessíveis. Por isso a incógnita entre quem segue no time e quem descansa. A resposta fica à mercê do técnico Roger Machado, uma hora antes da bola rolar.

O comandante sabe da necessidade de uma resposta após quatro partidas sem vitória, com a derrota para o Palmeiras e os empates com Fortaleza, Grêmio e Nacional, do Uruguai. Também pesa o momento no Brasileirão. São apenas seis pontos somados e a 16ª colocação. Portanto, diante de duas frentes consideradas acessíveis, a tendência é de mais protagonistas contra o Papo, com preservações pontuais. Vale destacar, ainda, a discrepância entre o time da Serra e os cearenses, que disputam a Série D e são os azarões da eliminatória da Copa do Brasil.

Roger tem até a manhã desta sexta para entender quem está mais desgastado e definir seu onze inicial. Por um lado, Fernando, Bruno Henrique e Alan Patrick, os mais experientes do meio-campo, demandam atenção especial. Por outro, Braian Aguirre, Vitão e Bernabei, a ala jovem da defesa, vem de uma sequência desgastante. O treinador colorado, no entanto, foi enfático após o duelo com o Nacional ao afirmar que a análise sobre a condição física só pode ser feita com todos os números e relatórios à disposição.

Para não desfigurar a equipe, ele não deve tirar um setor inteiro de ação e a provável escalação tem Anthoni; Aguirre (Nathan), Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Ronaldo, Thiago Maia e Alan Patrick; Bruno Tabata, Vitinho (Wesley) e Valencia.

Diante do cenário desgastante, os titulares sequer treinaram com bola nas duas primeiras atividades da semana. A reapresentação, na quarta, foi de trabalhos internos na academia. Já nesta quinta eles foram ao gramado, mas não calçaram as chuteiras e apenas correram em volta das quatro linhas. Desde a volta da Data Fifa, no final de março, foram sete jogos. Com os próximos dois compromissos, serão nove no período exato de um mês.