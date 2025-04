Doncic brilha e comanda Lakers em vitória sobre os Timberwolves nos playoffs da NBA

Luka Doncic comandou o Los Angeles Lakers na primeira vitória da equipe nestes playoffs da NBA. Em casa, a equipe californiana bateu o Minnesota Timberwolves por 94 a 85, na noite desta terça-feira, com direito a lances geniais protagonizadas pelo astro esloveno do time anfitrião.

(equivalente às quartas de final), dos playoffs da Conferência Oeste. O vencedor do confronto vai enfrentar na semifinal o vitorioso do duelo entre o Houston Rockets e o Golden State Warriors.Na Crypto.com Arena, Doncic foi o cestinha e grande nome da partida.. Ao longo de 42 minutos em quadra, o astro deu passes e assistências estilosos, arrasou a marcação de Rudy Gobert e ainda brincou com os adversários.Ao fim da partida, explicou o gesto que fez após uma cesta de três pontos, ao apontar para o banco de reservas. "Eu olhei para o banco deles, eu sabia que iria acertar o arremesso. Essa foi a minha melhor imitação do Stephen Curry", disse, em referência ao astro dos Warriors, conhecido pela eficiência nas tentativas de três pontos.Coadjuvante na noite de terça,. Pelos Wolves, Julius Randle e Anthony Edwards foram os melhores jogadores em quadra, com 27 e 25 pontos, respectivamente.Em outro confronto da noite pela Conferência Oeste, o Oklahoma City Thunder confirmou o favoritismo e abriu 2 a 0 na série contra o Memphis Grizzlies. Em casa, venceu por 118 a 99. Shai Gilgeous-Alexander foi o cestinha do confronto, com 27 pontos. Pelos Grizzlies, Jaren Jackson Jr. foi o principal jogador, com 26 pontos.Pela Conferência Leste,e também abriu 2 a 0 nos playoffs. Pascal Siakam e seu "double-double" de 24 pontos e 11 rebotes lideraram uma grande atuação coletiva dos Pacers, que contaram com seis jogadores chegando aos dois dígitos em pontuação.Pelos Bucks, o astrofez a sua parte. Foi o cestinha da partida e anotou um "", com 34 pontos e 18 rebotes, além de sete assistências. Se mantiverem o ritmo até o fim desta série, os Pacers enfrentarão o vencedor do confronto entre o Cleveland Cavaliers e o Miami Heat, na semifinal.