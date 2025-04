Clippers e Pistons vencem fora de casa e empatam séries nos playoffs da NBA

O Los Angeles Clippers e o Detroit Pistons venceram fora de casa, na noite desta segunda-feira (21), e empataram suas séries nos playoffs da NBA. Tenso, o jogo disputado em Denver foi marcado por desentendimentos e empurrões dentro de quadra, protagonizados por Norman Powell e Jamal Murray.

A partida foi vencida pelos Clippers por 105 a 102, com. Ivica Zubac também foi decisivo, com um "double-double" de 16 pontos e 12 rebotes.de 26 pontos, 12 rebotes e 10 assistências.O campeão da temporada retrasada contou ainda com um "double-double" de Michael Porter Jr., responsável por 15 pontos e 15 rebotes. Jamal Murray contribuiu com 23 pontos. Além disso, o jogador dos Nuggets protagonizou o momento mais tenso da partida, quando levantou e quase abraçou Norman Powell, num ataque dos Clippers.Powell demonstrou irritação com o adversário e jogadores das duas equipes trocaram empurrões e ofensas em quadra, sem maiores consequências. Os próprios jogadores contiveram o ânimo dos mais exaltados no terceiro quarto da partida,Os dois times voltam à quadra, para o terceiro jogo do confronto, na quinta-feira. O vencedor desta série vai enfrentar na semifinal da Conferência Oeste o vitorioso do duelo entre Oklahoma City Thunder e Memphis Grizzlies.O outro jogo da noite marcou a primeira vitória dos Pistons em playoffs em 17 anos.. O último triunfo da equipe de Detroit no mata-mata da NBA aconteceu em 2008, sobre o Boston Celtics no jogo 4 das finais da Conferência Leste.O destaque da partida foi, além de três assistências. Dennis Schroder saiu do banco de reservas para anotar 20 pontos. Do outro lado da quadra, Jalen Brunson liderou o time de Nova York com seus 37 pontos.Os dois times também voltam à quadra na quinta-feira. O vencedor desta série terá pela frente na semifinal a equipe que triunfará no duelo entre Celtics e Orlando Magic, na Conferência Leste.