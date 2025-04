Godoy Cruz-ARG x Grêmio: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

O Grêmio volta às atenções para a Copa Sul-Americana. Nesta quinta-feira (24), o Tricolor vai à Argentina enfrentar o Godoy Cruz, às 19h, no Estádio Malvinas Argentinas, pela 3ª rodada do Grupo D. Os gaúchos chegam para o confronto em um momento de instabilidade dentro das quatro linhas, com atuações que não agradam a torcida. Porém, a saída do técnico Gustavo Quinteros e a chegada de Mano Menezes como novo líder da casamata prometem mudar o panorama da equipe. A transmissão fica por conta a Paramount+.

No 2ª lugar da chave, o Grêmio protagoniza um duelo, contra os argentinos, que vale a liderança. O Godoy Cruz é o 1º por conta do saldo de gols maior que o dos porto-alegrenses e, apesar dos 100% de aproveitamento na Sul-Americana, é apenas o 9º colocado no Campeonato Argentino. A equipe chega para o confronto após perder por 1 a 0 para o San Martin - lanterna do Nacional. Em contrapartida, o Tricolor se abraça na mudança de comando para seguir com 100% no torneio e, assim, assumir a liderança. A partida marca a estreia de Mano Menezes na sua segunda passagem pela equipe gremista.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Godoy Cruz - Petrolli; Jara, Mendoza, Ramussen e Meli; Altamira, Poggi, Fernández e Andino; Dupuy e Barrea (Pozzo). Técnico: Esteban Solari.

Grêmio - Tiago Volpi; João Pedro, Jemerson, Kannemann (Gustavo Martins) e Lucas Esteves; Camilo, Villasanti, Edenilson e Monsalve; Cristian Olivera e Braithwaite. Técnico: Mano Menezes.

Arbitragem - Francisco Gilabert (CHI) é auxiliado por Alejandro Molina (CHI) e Carlos Venegas (CHI). No VAR, Franklin Congo (EQU).

Serviço Godoy Cruz x Grêmio

Local: Estádio Malvinas Argentinas;

Data e Hora: quinta-feira (24), às 19h;

Transmissão: Paramount+.