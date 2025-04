Mano Menezes é apresentado no Grêmio e inicia sua segunda passagem pelo clube

Vinte anos depois, o técnico Mano Menezes retorna ao Grêmio. Na tarde desta terça-feira (22), no CT Luiz Carvalho, o novo comandante realizou a sua primeira coletiva de imprensa vestindo as cores do Tricolor. Anunciado oficialmente pelo clube na segunda-feira, o treinador chega para iniciar na sua segunda passagem no clube gaúcho após a demissão do técnico Gustavo Quinteros na última semana. Mano é uma tentativa da direção de retomar a competitividade no atual grupo de jogadores e contornar o momento conturbado que vive a equipe na temporada.

“Feliz em voltar após 20 anos. Demorou um pouco. Voltamos com apetite de trabalhar como sempre trabalhamos, com entrega e dedicação”, disse Mano nas suas primeiras palavras como novo líder da casamata tricolor.

O experiente treinador de 62 anos inicia o seu trabalho herdando uma ideia de time que vinha sendo feita com Gustavo Quinteros. Mano destacou que substituir um outro profissional carrega a necessidade de realinhamento de métodos e citou a atuação no clássico Gre-Nal 447 como base para estes primeiros jogos.

“A grandeza do clube exige estar sempre vencendo e conquistando para termos sequência no trabalho. A primeira ideia é ter o que foi feito no Gre-Nal como ideia inicial, e a partir dela melhorar. Para em um curto espaço de tempo, é fundamental adquirir a confiança necessária para os jogadores praticarem o seu futebol”, falou Mano.

Um assunto questionado ao técnico foi referente ao modelo de jogo que será implementado pela comissão técnica. O líder da comissão deixou claro que irá se adaptar às características que o grupo de atletas lhe proporcionar. “A minha primeira preocupação é jogar dentro das características que temos. Ela será boa se os jogadores crescerem individualmente. (...) Temos um potencial de melhora grande e que pode acontecer a curto prazo”, acredita.

Se tratando da característica mais sólida nas equipes em que comandou, o novo comandante gremista foi categórico na necessidade de estruturar, primeiramente, a defesa do time. “Acredito em posicionamento de equipe, quando se está espaçada em campo é muito difícil ter disputa pela bola. Uma equipe bem posicionada ela ajuda para gerar situações. Acho que os jogadores gostam desta ideia porque eles se sentem mais fortes como equipe. Um time que faz competição vitoriosas não pode sofrer muitos gols. Esta, certamente, será a maneira trabalhada por aqui”, reiterou.