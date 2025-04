Mano Menezes é o novo técnico do Grêmio para o restante da temporada

O Grêmio acertou nesta segunda-feira (21) a contratação do seu mais novo treinador para o restante da temporada. Mano Menezes está de volta ao Tricolor. O técnico de 62 anos foi oficializado no lugar de Gustavo Quinteros, demitido na última quarta-feira após vexatória derrota de 4 a 1 para o novato Mirassol no Campeonato Brasileiro.

O técnico retorna à casamata gremista após quase 18 anos da sua primeira passagem, na qual ficou dois anos à frente da equipe. O último clube que o treinador trabalhou foi no Fluminense, de onde foi demitido no dia 30 de março, após 8 meses no comando. Mano assinou até o fim de 2025, e estará no comando da equipe contra o Godoy Cruz-ARG, na quinta-feira, às 19h, pela Sul-Americana.

Desde a demissão de Quinteros, quem comandou a equipe nos treinamentos e no empate no clássico Gre-Nal foi o técnico interino James Freitas. O interino afirmou, após o clássico, que o treinador que assumisse o cargo precisaria focar em evoluir a equipe tática e competitivamente.

Junto com Mano, os auxiliares Sidnei Lobo e Thiago Kosloski e o preparador físico Flávio de Oliveira integram a nova comissão técnica. O novo comandante chega com a missão de reestruturar o Tricolor dentro das quatro linhas. Atualmente, o time está na zona de rebaixamento do Brasileirão, após cinco rodadas, e a postura apresentada no começo da temporada não agrada à torcida.

O novo treinador vai precisar lidar com a ausência de Wagner Leonardo. O zagueiro teve diagnosticada lesão grau I no músculo do quadril direito, desfalcando a equipe por, aproximadamente, duas semanas.