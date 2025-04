James Freitas revelou mudanças táticas e mentais realizadas na equipe para o GreNal 447

O empate em 1 a 1 no GreNal 447 e a postura da equipe gremista no confronto pode-se dizer que teve um pingo de surpresa em relação às projeções feitas nas vésperas do duelo. O Tricolor chegou para o confronto com uma novidade na casamata: o técnico interino James Freitas foi o responsável por liderar os jogadores no clássico, neste sábado (19), na Arena. Na coletiva de imprensa pós-jogo, o estreante em GreNal, destacou que procurou reanimar a identidade de competitividade gremista.

“Pontuei com os atletas que existem valores humanos que a nossa torcida se identifica. Na palestra desenrolei sobre esses aspectos que são importantes. O torcedor viu isso em campo, e precisamos trabalhar isso para o decorrer dos próximos jogos”, expôs James.

O técnico interino também compartilhou as mudanças táticas feitas por ele na equipe e revelou a conversa que terá com o novo comandante gremista. “Nesse curto espaço de tempos propusemos mudanças em relação ao jogo posicional e o jogo defensivo. O time esteve mais próximo para jogarmos com mais naturalidade quando tivéssemos com a bola. O que vou passar ( para o próximo comandante) é pontuar as mudanças feitas de hoje para que a gente evolua mais no aspecto competitivo e tático”, afirmou.

O Grêmio volta a campo na próxima quinta-feira, contra o Godoy Cruz-ARG, no estádio Malvinas Argentinas, pela 3ª rodada da Copa Sul-Americana. O Tricolor se encontra na 2ª posição do grupo D, atrás dos argentinos pelos critérios de desempate, e deve ter até o duelo, a definição do novo técnico.