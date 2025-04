Tite anuncia pausa na carreira para cuidar da saúde física e mental

O técnico Tite, que era considerado o favorito para assumir o cargo de treinador do Corinthians, vago desde a demissão do argentino Ramón Díaz, declinou do convite para reassumir o comando do alvinegro. Segundo o clube, as partes ficaram muito próximas do acerto e o treinador era esperado para assinar o contrato e já comandar os trabalhos da equipe nesta terça-feira (22).

"No entanto, por uma decisão pessoal, Tite resolveu pausar momentaneamente a sua carreira para cuidar da sua saúde física e mental", disse o Corinthians em nota. "Entendi que existem momentos em que é preciso compreender que, como ser humano, posso ser vulnerável e admitir isso certamente irá me tornar mais forte", declarou o treinador.

"Sou um apaixonado pelo que faço e assim seguirei sendo, mas conversando com minha família e observando os sinais que meu corpo estava emitindo, decidi que o melhor a fazer agora é interromper minha carreira para cuidar de mim pelo tempo que for preciso", acrescentou Tite.

O último trabalho do treinador foi no Flamengo, entre outubro de 2023 e setembro de 2024. Na ocasião, ao assumir o rubro-negro, o técnico causou revolta entre os torcedores do Corinthians, por ter recusado meses antes o convite para voltar ao clube da zona leste de São Paulo.

Tite comandou o Corinthians em três passagens, a mais vitoriosa delas entre 2010 e 2013, quando a equipe conquistou a Copa Libertadores, o Mundial de Clubes e o bicampeonato Brasileiro.

O técnico reconheceu que havia uma conversa em andamento com o Corinthians, "mas ela precisará ser paralisada por uma decisão difícil, mas necessária."

"O Corinthians deseja uma pronta recuperação ao técnico campeão da América e do Mundo pelo clube."

O clube volta agora à busca por um novo treinador para comandar a equipe no Campeonato Brasileiro. Dorival Júnior, recentemente demitido da seleção brasileira, é um dos nomes cotados para o cargo.