Lutando pela liderança, Inter deve ter mudanças contra o Nacional-URU

Em busca do tricampeonato, o Inter enfrenta mais uma batalha. Nesta terça-feira (21), às 21h30min, no Beira-Rio, o time do técnico Roger Machado enfrenta o Nacional do Uruguai pela Libertadores da América. Líder do Grupo F, o Colorado chega para o duelo precisando reencontrar o caminho das vitórias após somar dois pontos nas últimas três rodadas do Campeonato Brasileiro.

LEIA TAMBÉM: Roger Machado entra na mira da CBF para assumir seleção brasileira.



A menos de uma semana, o time de Roger Machado estava invicto na temporada e apresentava um futebol que, para muitos, estava entre os melhores do País. Entretanto, a derrota em casa para o Palmeiras e o empate no Gre-Nal do último sábado colocaram um freio na animação da torcida colorada.

O Colorado conta com alterações na equipe titular para se sustentar na primeira colocação da chave. Entre as mudanças, está a presença de Victor Gabriel entre os titulares. O jovem de 20 anos, junto com Juninho, foram liberados pelo Departamento Médico e são opções para assumir a vaga de Rogel na zaga alvirrubra.

A outra dúvida é entre Vitinho e Bruno Tabata. Com atuações recentes que deixam a desejar, o camisa 28 não é uma unanimidade na equipe, e a boa atuação de Tabata no Gre-Nal pode tê-lo credenciado entre os titulares. Um possível time titular tem Anthoni; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Fernando, Bruno Henrique e Alan Patrick; Bruno Tabata (Vitinho), Wesley e Valencia.