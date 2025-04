Roger Machado entra na mira da CBF para assumir seleção brasileira

A CBF está no mercado em busca de um substituto para Dorival Jr. Com o nome de Carlo Ancelotti novamente entre os favoritos para assumir a seleção brasileira, Rodrigo Caetano, diretor da entidade, revelou que Roger Machado é um dos treinadores no radar.

Entrevistado pela Amazon Prime antes do empate entre Vasco e Flamengo no Maracanã, Caetano citou alguns treinadores brasileiros que a CBF tem observado:

"Não falarei um nome, mas há alguns despontando. Sempre é a capacidade técnica do profissional, não o idioma ou nacionalidade. Tentaremos fazer a melhor escolha. Dentre os brasileiros, despontam Filipe Luís, (Rogério) Ceni, Roger e Renato. Estrangeiros, neste momento, não falarei", afirmou o diretor.

Apesar de não citar nomes estrangeiros, são eles os principais alvos da seleção no momento. O italiano Carlo Ancelotti, que vive momento conturbado no Real Madrid, e o português Jorge Jesus, de saída do Al Hilal.

Após o empate no Gre-Nal deste sábado (19), Róger usou do bom humor para comentar a declaração de Caetano. "Trabalhando há 10 anos neste caminho, é sempre bom ouvir elogios. Não me considero um treinador formado completamente, nem quero. Quero sempre aprender, mas me sinto em um momento muito maduro da carreira. É muito bom ouvir. É por isso que é bom ter amigos", brincou o técnico colorado

O treinador do Inter renovou seu contrato até o fim de 2026.