Inter x Nacional-URU: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Com quase duas semanas de folga, a LIbertadores da América está de volta. O Inter recebe no Beira-Rio, nesta terça-feira (22), às 21h30min, o Nacional do Uruguai pela 3ª rodada da fase de grupos da competição. Atualmente, o Colorado se encontra na liderança do Grupo F com quatro pontos - empatado com o Bahia, mas à frente por conta dos critérios de desempate. Do outro lado, o Nacional é o lanterna da chave após acumular duas derrotas nas primeiras duas rodadas e chega para a partida com a necessidade de pontuar caso queira sonhar com uma improvável classificação. Quem anuncia a transmissão é a Paramount+.

O time do técnico Roger Machado chega para o confronto no seu momento de maior irregularidade neste início de temporada. Com o empate em 1 a 1 no clássico GreNal 447 na última partida pelo Campeonato Brasileiro, a equipe chegou a três jogos sem vencer. Assim, o Alvirrubro enxerga na partida com os uruguaios (zerado em pontos até aqui na competição) uma oportunidade de retomar o caminho das vitórias e permanecer na liderança no Grupo F da Libertadores. Dentro de campo, Roger Machado conta com o retorno de Victor Gabriel e Juninho, que brigam por uma vaga ao lado de Vitão na zaga colorada.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Inter - Anthoni; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel (Juninho) e Bernabei; Fernando e Bruno Henrique e Alan Patrick; Wesley, Vitinho (Bruno Tabata) e Valencia. Técnico: Roger Machado.

Nacional-URU - Mejía; Calione Fuentes, Coates e Millán Díaz; Ancheta, Oliva, Boggio, Báez e Otero; Eduardo Vargas e Herazo. Técnico: Pablo Peirano.

Arbitragem - Alexis Herrera (VEN) será auxiliado por Lubin Torrealba (VEN) e Antoni García (VEN) . No VAR, Yorman Delgado (VEN) é o responsável.

SERVIÇOS INTER X NACIONAL-URU