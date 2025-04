'Um time campeão não vai ganhar todas', afirma Roger Machado após o GreNal 447

Após o empate em 1 a 1 no clássico GreNal 447, neste sábado (19), na Arena, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico Roger Machado falou sobre a partida e destacou a importância em pontuar fora de casa. Roger também ponderou que o Inter aceitou fazer o jogo proposto pelo Grêmio, o que impossibilitou a imposição que se esperava sobre o maior rival e avaliou o jogo como “um tempo para cada um”.

“Somar pontos é sempre importante. Foi um jogo de momentos distintos porque nós aceitamos fazer o jogo do grêmio. Jogo de disputas. Quando acalmamos a bola, conseguimos criar jogadas importantes”, afirmou.

Pode-se dizer que o primeiro tempo da partida foi de superioridade, mesmo que pequena, da equipe treinada pelo interino James Freitas. Questionado sobre o melhor momento do adversário na etapa inicial, o técnico colorado afirmou: “ esperava o tipo de energia física que o Grêmio colocou em campo. O nosso erro foi entrar no jogo de energia que não nos favorecia. Quando acalmamos a bola, conseguimos andar no jogo (...). O futebol é um jogo de múltiplas variáveis. E mesmo sendo muito bem treinado, um time campeão não vai ganhar todas”.

Roger ainda adiantou que Victor Gabriel e Juninho estão à disposição da comissão técnica para os próximos confrontos. O jovem de 20 anos, no entanto, se encontra em ótima condições físicas e se candidata para retomar a titularidade na partida contra o Nacional-URU, na terça-feira, às 21h30min, no Beira-Rio, pela 3ª rodada do grupo F da Libertadores da América.