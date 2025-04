Alberto Guerra reclama fortemente da arbitragem do clássico GreNal 447

O presidente Alberto Guerra falou em entrevista coletiva após o empate em 1 a 1 no clássico GreNal 447, neste sábado (19), na Arena, pelo Brasileirão. O dirigente demonstrou toda a insatisfação gremista com a conduta adotada pelo árbitro da partida Braulio da Silva Machado e com a não marcação do suposto pênalti sofrido por Aravena. Guerra ainda tratou sobre a contratação do novo técnico, mas despistou sobre nomes e critérios adotados pela direção na procura do novo líder da casamata.

“Não vou anunciar o treinador, mas ainda faltam detalhes. Precisamos anunciar o mais rápido possível. Quanto antes melhor. Mas tem coisas que não dependem só da gente. O James Freitas vai continuar dando a sua colaboração. Estamos tentando finalizar o mais rápido possível para tocar o ano em frente”, disse o presidente.

Um ponto questionado pelos jornalistas foi a contratação, ou não, de um coordenador técnico. Guerra afirmou que a procura por um nome para o cargo é algo debatido desde o início da sua gestão, e que nomes são avaliados cotidianamente, inclusive de Felipão, que teve seu nome citado ao longo da semana.

“Estamos buscando a figura do coordenador desde o início da gestão, mas precisamos acertar no nome. Se acharmos e se encaixar com o treinador, excelente”. (...) Felipão dispensa comentários. Não dá pra afirmar a vinda dele. Estamos sendo muito criteriosos e estamos tentando vários nomes," completou.

O assunto arbitragem foi fortemente trazido por Guerra, que adiantou o envio de reclamações formais à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) sobre o assunto. “Preciso reclamar da arbitragem. É impressionante como um pênalti de concurso desse não é marcado. Hoje o que me chama a atenção é a falta de critério. Merecemos uma arbitragem de melhor nível”, acredita.