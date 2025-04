GreNal 447: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

O Gre-Nal 447 ocorre neste sábado (19), às 21h, na Arena, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. Será o primeiro confronto entre as equipes depois da final do Campeonato Gaúcho, que terminou com título colorado. No ano, é o quarto confronto. Até aqui, são dois empates e uma vitória do Inter, que não perde para o Grêmio há sete jogos. Outro fator de peso é a presença de James Freitas como técnico interino, já que Gustavo Quinteros foi demitido nesta quarta. A transmissão fica por conta do SporTV e do Premiere.

As equipes encerram as preparações nesta sexta. Ambas vem de derrota no meio de semana. Enquanto o Tricolor foi goleado pelo Mirassol em São Paulo, o Colorado perdeu para o Palmeiras no Beira-Rio. Por isso, a expectativa é de corda esticada no sábado. Para isso, alguns nomes devem retornar do departamento médico. Os donos da casa esperam o atacante Cristian Olivera, que se recupera de uma extração dental. Já os visitantes terão os zagueiros Victor Gabriel e Juninho, além do atacante Wesley, à disposição.

LEIA MAIS: GreNal 447 reúne Grêmio e Inter com rara discrepância entre os times

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Grêmio - Volpi; João Pedro, Jemerson, Wagner Leonardo e Lucas Esteves (Marlon); Camilo, Villasanti Edenilson e Cristaldo (Amuzu); Olivera e Brithwaite. Técnico: James Freitas (interino).

Inter - Anthoni; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel (Juninho) e Bernabei; Fernando, Bruno Henrique e Alan Patrick; Bruno Tabata (Vitinho), Valencia e Wesley. Técnico: Roger Machado.

Arbitragem: Ainda não foi divulgada pela CBF.

Serviço Gre-Nal 447

Local: Arena;

Data e hora: sábado (19), às 21h;

Transmissão: Premiere e SporTV;