Inter perde para o Palmeiras no Beira-Rio e dá adeus à invencibilidade em 2025

Caiu o último invicto da elite nacional em 2025. Mesmo diante dos mais de 30 mil torcedores presentes no Beira-Rio, o Inter não foi capaz de superar o imponente Palmeiras, que teve uma noite superior nesta quarta-feira (16), pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sofrendo com alguns desfalques, o Colorado perdeu por 1 a 0 e deu adeus à sequência de, até então, 17 jogos sem perder. O gol da vitória alviverde foi marcado por Facundo Torres.

Nas escalações, peças-chave fizeram falta. Os donos da casa seguem sem os zagueiros Victor Gabriel e Juninho, e perderam, também, os atacantes Wesley e Carbonero. Quem ganhou oportunidade como titular pela primeira vez no ano, portanto, foi Bruno Tabata. Já os paulistas vieram sem os defensores Murillo e Marcos Rocha, além dos meias Lucas Evangelista e Raphael Veiga.

Soprado o apito, o equilíbrio entre duas equipes cautelosas dominou os minutos iniciais. A posse variava, mas as chances concretas custaram a aparecer. Aos 27, Roger desfez uma escolha surpreendente. Tabata começou pela esquerda, lado o qual não costuma atuar, e foi mal. Diante da insegurança de seu comandado, o treinador o inverteu com Vitinho.

No mais, o primeiro tempo, surpreendentemente, não ameaçou os goleiros. O domínio foi levemente alviverde, com algumas escapadas puxadas por Estêvão e Felipe Anderson pela direita, sem conclusões efetivas. Facundo Torres apareceu menos, mas foi quem finalizou por último, já nos acréscimos, em um tiro rasteiro de fora da área que Anthoni apenas acompanhou a saída.

Na volta do intervalo, outro cenário. O Colorado precisou de 30 segundos para chegar. Tabata fez bela jogada pela direita e tocou em Alan Patrick, que deixou Valencia cara a cara, mas ele não conseguiu o chute que queria e mandou para fora. Aos quatro minutos, Alan Patrick bateu falta perigosa da meia-lua, mas carimbou a barreira.

Já aos 15, uma estreia importante na temporada. Recuperado de uma fratura no pé, Gabriel Carvalho entrou pela primeira vez em 2025. Já vendido para o futebol saudita, ele deixa o clube em agosto, quando completa 18 anos.

Aos 19, os visitantes abriram o placar com Torres. Pela esquerda, Bernabei bobeou e perdeu para Felipe Anderson, que cruzou rasteiro para o uruguaio, livre no meio da área, concluir: 1 a 0 Palmeiras. Quatro minutos depois, quase o segundo com Estêvão, que tirou tinta da trave em um tapa rasteiro da risca da área.

Roger respondeu com Borré em campo, ao lado de Alan Patrick e Valencia. Vitinho foi quem saiu. E aos 28, quase empatou com o equatoriano, de cabeça, em falta cobrada pelo camisa 10 e defendida por Weverton. A pressão seguiu e, nos acréscimos, Valencia saiu cara a cara com o goleiro palmeirense, quase na pequena área, mas bateu em cima dele e perdeu a chance de ouro do empate no Beira-Rio. O Palmeiras até fez o segundo no apagar das luzes, mas Allan estava impedido.

goleado nesta quarta pelo Mirassol em São Paulo Sem novas oportunidades, o árbitro encerrou o confronto aos 52 minutos. O foco alvirrubro, agora, está todo no Gre-Nal 447, pela 5ª rodada, neste sábado (19), às 21h, na Arena. Apesar do revés, o time chega confiante pelo momento no clássico e a fase do rival,

Inter (0) Anthoni; Aguirre (Diego Rosa), Rogel, Vitão e Bernabei; Fernando (Romero), Bruno Henrique (Ronaldo) e Alan Patrick; Bruno Tabata (Gabriel Carvalho), Valencia e Vitinho (Borré). Técnico: Roger Machado.

Palmeiras (1) Weverton; Giay, Micael, Gustavo Gomez e Piquerez; Anibal Moreno, Richard Rios, Estevão e Felipe Anderson (Paulinho); Facundo Torres (Allan) e Vitor Roque (Bruno Fuchs). Técnico: Abel Ferreira.

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima.