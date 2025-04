Com a derrota do Barcelona, Inter é o único invicto das principais ligas em 2025

Com a derrota do Barcelona nas quartas da Liga dos Campeões, o Inter de Roger Machado é o único clube invicto dentre as seis principais ligas do mundo em 2025. Com 17 jogos, 11 vitórias e seis empates entre Campeonato Gaúcho, Brasileirão e Libertadores, o Colorado busca manter a sequência positiva nesta quarta-feira (15), às 19h, contra o Palmeiras, pela 4ª rodada do Nacional. As ligas são a inglesa, italiana, espanhola, alemã, francesa e brasileira. Nesta ordem, de acordo com a Opta, empresa referência em estatísticas esportivas, as competições formam o top-6 mundial.

A queda da invencibilidade do Barça ocorreu nesta terça. O time catalão perdeu por 3 a 1 para o Borussia Dortmund, mas se classificou para a semifinal do torneio europeu, já que havia goleado na ida por 4 a 0. Os gaúchos, portanto, estão sozinhos com a marca. Recentemente, o Flamengo também perdeu sua invencibilidade ao ser batido pelo Central Córdoba, da Argentina, na Libertadores.

Vale lembrar que o Inter perdeu para o México em um amistoso de pré-temporada no Beira-Rio, em janeiro, antes do Estadual. Por não se tratar de uma partida oficial, o confronto fica de fora da soma. Naquela ocasião, os mexicanos triunfaram por 2 a 0 e jogaram melhor que os donos da casa. O duelo foi considero um evento festivo e marcou o lançamento das camisas da Adidas para as equipes.