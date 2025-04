Mirassol x Grêmio: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Precisando reverter a crise, o Grêmio vai a São Paulo enfrentar o Mirassol, estreante no Campeonato Brasileiro, nesta quarta-feira (16), às 19h, no Estádio Municipal José Maria de Campos Maia, pela 4ª rodada. Com o técnico Gustavo Quinteros na berlinda, a equipe precisa reagir no último compromisso antes do Gre-Nal 447. O duelo com os paulistas terá transmissão do Premiere.