Colapinto se envolve em polêmica com o Uruguai e pede desculpas por dizer 'coisas estúpidas'

O argentino Franco Colapinto, piloto de testes da Alpine na Fórmula 1, gerou polêmica ao falar sobre o Uruguai. Durante entrevista ele chamou o país de "província argentina" e disse que os uruguaios "copiam" produtos e hábitos locais. "Vou explicar uma coisa: existem poucos uruguaios. Não sei bem a população, mas uns três milhões? Ou seja, o Uruguai é como uma província argentina, são como parte da Argentina", disse ao podcast Nude Project.

Nascido em Pilar, cidade da Grande Buenos Aires, Colapinto fez questão de provocar o centroavante Edinson Cavani, titular da seleção uruguaia nas últimas quatro Copas do Mundo, e que atualmente joga pelo Boca Juniors, time do coração do piloto.

"O Cavani está aqui, jogando no Boquita (Boca Juniors), o cara já é argentino, tem jeito de argentino e fala como argentino", afirmou em tom humorado. Colapinto, de 21 anos, atacou costumes locais uruguaios, alegando que o mate, o doce de leite e a empanada foram copiadas dos vizinhos. Argentina e Uruguai possuem uma linha fronteiriça de 579 km.

As frases geraram repercussão nas redes sociais e chegou até as autoridades locais em Montevidéu. O senador Sebastián da Silva, do Partido Nacional, usou o X para rebater as declarações. "Bom para pilotar. Desprezível para saber algo da vida além do DRS", respondeu.

Nesta segunda-feira (7), Colapinto usou as redes sociais para pedir desculpas sobre suas declarações. "Queria me desculpar o mais rápido possível pelas coisas estúpidas que disse sobre o Uruguai. Obviamente era uma brincadeira... Foi um podcast divertido com amigos! Às vezes, tenho dificuldade em entender a extensão das bobagens que digo", escreveu o argentino.