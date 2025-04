Palmeiras mandará clássicos contra Corinthians e São Paulo fora do Allianz Parque

A CBF formalizou na tarde desta quarta-feira (2) a mudança de estádio dos clássicos do Palmeiras contra Corinthians e São Paulo, pelo Brasileiro. O Palmeiras solicitou as mudanças por não poder usar o Allianz Parque nas datas. O Dérbi será no dia 12 de abril, no mesmo dia em que Gilberto Gil faz show na arena. Já o Choque-Rei é no dia 11 de maio, quando a banda System of a Down terá shows no Allianz Parque (10 e 11).

O Palmeiras só tinha perdido um jogo no Allianz Parque em 2025. No dia 25 de janeiro, na derrota por 2 a 1 para o Novorizontino. A Arena Barueri passou por uma reforma de R$ 50 milhões para receber melhor os atletas do Palmeiras. O projeto incluiu melhoria no gramado, infraestrutura para a imprensa e acessibilidade.