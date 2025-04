Ronaldo dá 'solução' para camisa 9 da seleção e vê time sem coragem

Ronaldo Fenômeno acredita que Pedro, do Flamengo, tem tudo para ser o camisa 9 da seleção brasileira. Ronaldo citou Pedro ao ser questionado por Casagrande sobre quem poderia ser o 9 da seleção. O próprio comentarista se adiantou ao dizer que gosta do atacante flamenguista, e o Fenômeno concordou.

LEIA TAMBÉM: Ronaldo sugere quatro nomes para técnico da seleção e só um brasileiro.

"Eu gosto do Pedro. É um grande centroavante, com presença de área, protege bem a bola, chuta bem com as duas. O Pedro, com certeza, vai ter oportunidade voltando da lesão", disse Ronaldo ao programa Galvão e Amigos, da TV Bandeirantes.

Ronaldo acredita, porém, que o setor de ataque não é o principal problema. Para ele, está faltando coragem e atitude aos jogadores da seleção brasileira.

"Mas eu acho que não é o principal problema [camisa 9]. Temos muitos outros problemas na frente, de conjunto. Pelos últimos jogos que vi, está faltando coragem, atitude... É um grande desafio para a seleção brasileira se reconectar com a camisa e reconectar o povo com a amarelinha, porque aí melhora muito para todo mundo", disse.

LEIA TAMBÉM: Flick banca Raphinha para duelo com Atlético de Madrid na semi da Copa do Rei.

Pedro está se recuperado de uma grave lesão no joelho. O atacante foi liberado pelo departamento médico do Flamengo e voltou aos treinos na última segunda-feira (31). Ele não entra em campo desde 1º de setembro do ano passado, em jogo contra o Corinthians.