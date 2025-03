Confira pelo o que brigam Grêmio, Inter e demais clubes no Brasileirão

O Campeonato Brasileiro dará sua largada neste sábado (29) e as projeções referentes às expectativas para cada equipe já começaram. Com os clubes abrindo os cofres nas primeiras janelas de transferências na temporada, os investimentos ultrapassaram cifras históricas, colocando ainda mais elementos para cada rodada do Brasileirão. Com isso, o Jornal do Comércio elencou os candidatos que disputarão o título, vagas no G4, pré-libertadores e rebaixamento, baseado nos elencos e atuações recentes das equipes.



Os números provam que esta é a era dos grandes investimentos no Brasileirão. Ao todo, foram gastos mais de R$1,7 bilhões entre todos os 20 times da Série A no período de transferências.

PROJEÇÃO PARA O CAMPEONATO BRASILEIRO 2025:

Título:

Flamengo - A soma de praticar o melhor futebol do Brasil, o título do Campeonato Carioca e o elenco recheado de bons jogadores, justificam a liderança na projeção.

Palmeiras - Mesmo com a perda do Campeonato Paulista e a pressão da torcida sobre o trabalho recente do técnico Abel Ferreira, a força do elenco e as contratações de impacto colocam o Verdão no páreo pelo título.

G-4:

Inter - Vindo de convincentes atuações na campanha da conquista do Campeonato Gaúcho e com um time titular de qualidade, o Colorado lidera a lista.

São Paulo - Apesar de cair na semifinal do Paulistão, o tricolor paulista acumulou boas atuações no início da temporada, derrotando, inclusive, o campeão Corinthians na fase de qualificatórias do Estadual. Com boas movimentações de mercado, a equipe pode disputar uma vaga na próxima Libertadores.

Corinthians - Atual campeão do Paulistão vem de boas atuações no primeiro trimestre da temporada e conta com um forte elenco.

Atlético-MG - Mesmo caso do Corinthians, o Galo levantou a taça do Mineiro e tem peças interessantes que juntos, praticam um belo futebol no comando do técnico Cuca.

Pré-Libertadores:

Grêmio - Com um novo trabalho do técnico Gustavo Quinteros, o Tricolor tem margem no seu grupo de jogadores para evoluir como equipe e sonhar no Campeonato Brasileiro.

Botafogo - Atual campeão do Brasileirão e da Libertadores, o time carioca vem de um decepcionante início de temporada. Apesar do investimento forte, o Alvinegro precisa mostrar muito mais com o técnico Renato Paiva se quiser sonhar alto na temporada.

Santos - Com o forte nome de Neymar no elenco, o Alvinegro Praiano conta com o craque para superar a fragilidade da equipe e ser um bom coadjuvante para a temporada.

Bahia - O Esquadrão de Aço chega empolgado com a classificação para a fase de grupos da Libertadores e a conquista do Campeonato Baiano sobre o Vitória. O técnico Rogério Ceni tem um bom elenco nas mãos.

Rebaixamento:

Ceará - Ainda que tenha conquistado o título cearense sobre o Fortaleza, as limitações técnicas dos jogadores, somadas a qualidade das outras equipes transformam o Alvinegro em candidato ao rebaixamento.

Juventude - Apesar de ter sido um empecilho ao Grêmio na semifinal do Estadual, o Papo conta com um elenco abaixo da crítica quando se compara às outras equipes de expressão.

Sport - O clube chega para o campeonato com uma fraca equipe e com atuações que não empolgam a torcida, apesar de estar na frente para a final do Pernambucano, contra o Retrô.

Mirassol - Recheado de velhos conhecidos de outras equipes da Série A, o Leão conta com atuações fracas no Paulistão e com um elenco inqualificável.