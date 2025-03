Flamengo x Inter: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Pela estreia do Campeonato Brasileiro, o Inter visita o Flamengo neste sábado (29), às 21h, no Maracanã. Após duas semanas de treino durante a Data Fifa, o Colorado inicia a maratona de jogos dos próximos dois meses pela competição de pontos corridos e a Libertadores. Na sequência, encara o Bahia na quinta, também fora de casa, pelo torneio continental. A transmissão no final de semana fica por conta do SporTV e do Premiere

Com o retorno dos selecionáveis — Rochet, Carbonero, Borré e Valencia —, o técnico Roger Machado só não conta com os atletas em fase final de recuperação no departamento médico. São eles os zagueiros Clayton Sampaio e Victor Gabriel e os meias Bruno Tabata e Gabriel Carvalho. Do outro lado, os cariocas não tem Danilo e Arrascaeta, além das dúvidas de Gerson e De La Cruz.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Flamengo - Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Allan (Gerson) e De La Cruz; Luiz Araújo, Bruno Henrique e Plata. Técnico: Filipe Luís.

Inter - Anthoni; Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei; Fernando, Bruno Henrique e Alan Patrick; Vitinho, Valencia e Carbonero. Técnico: Roger Machado.

Arbitragem: Davi Lacerda, auxiliado por Neuza Ines Back e Douglas Pagung. No VAR, estará Caio Max Augusto Vieira.

Serviço Flamengo x Inter

Local: Maracanã;

Data e hora: sábado (29), às 21h;

Transmissão: SporTV e Premiere.