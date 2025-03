Grêmio divulga novo uniforme para a temporada 2025

A camisa do Grêmio para a temporada 2025 foi oficialmente apresentada para os torcedores. O Tricolor divulgou nesta terça-feira (25), o novo uniforme de jogo que será usado nos próximos confrontos da equipe. O manto gremista representa a união dos torcedores com o Clube nos quatro cantos do mundo.

LEIA TAMBÉM: Grêmio treina em dois turnos com foco em sequência desgastante

O anúncio foi feito através das redes sociais do clube. O tradicional uniforme 1 das três listras azuis, pretas e brancas teve a alteração mais evidente na gola, que terá o formato em V. As mangas serão predominantemente azuis. Na parte de trás, o manto apresenta uma etiqueta estilizada escrito "Imortal", logo abaixo, está a bandeira do Rio Grande do Sul, reforçando a origem gaúcha do Time. Destacando a torcida gremista por todo o planeta, a barra lateral da camisa traz a sublimação do escudo do Clube com a presença dos continentes.