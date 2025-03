Com favoritismo para os brasileiros, STU Pro Tuor iniciou nesta sexta-feira

Começou o STU Pro Tour 2024. Durante toda a ensolarada sexta-feira (21), as pistas de skate do trecho 3 da Orla do Guaíba foram o palco para que skatistas do mundo todo pudessem realizar manobras e levar o público ao delírio. A maior pista da América Latina proporcionou aos porto-alegrenses as fases 1 e 2 do evento, que tem duração até este domingo (23), quando ocorrem as finais. A maior parte dos brasileiros avançaram na competição, mas vale o destaque para Rayssa Leal, Pedro Barros e Ivan Monteiro, que estão nas semifinais das suas categorias com o favoritismo após ótimas atuações nas preliminares.

LEIA TAMBÉM: STU em Porto Alegre terá sua maior edição com skatistas internacionais.



A primeira fase das modalidades Park feminino e Street masculino abriram o dia de STU. As meninas que avançaram para a semifinal são as brasileiras Dora Varela, Sofia Godoy, Raicca Ventura, Fernanda Tonissi, Isadora Pacheco e Ynd Asp. Além delas, outras seis atletas internacionais disputam vaga na final em três baterias com quatro competidoras. As primeiras e segundas colocadas de cada chave avançam para as finais.



Sofia Godoy foi a última a se classificar na primeira bateria, com uma nota 63. Apesar dos erros nas duas primeiras voltas, a gaúcha natural de Campo Bom não se abalou e conquistou a nota necessária para avançar e carregar altas esperanças em busca da final. “Expectativa é boa. Quero me divertir, acertar minha volta e assim, a classificação para final vem de brinde”, disse.



No Street masculino, as regras são um pouco diferentes. Somente os primeiros colocados de cada bateria da fase preliminar avançaram diretamente para a semi. Os outros dois disputaram a repescagem, na qual 12 atletas, divididos em três chaves, duelaram por duas vagas, avançando seis e se juntando aos outros semifinalistas. Os brasileiros que tentarão vaga na final são Ivan Monteiro, João Lucas Alves, Gabryel Aguilar, Bruno Silva, Giovanni Vianna, Filipe Mota, Carlos Ribeiro e Wallace Gabriel. A primeira fase das modalidades Park feminino e Street masculino abriram o dia de STU. As meninas que avançaram para a semifinal são as brasileirasAlém delas, outras seis atletas internacionais disputam vaga na final em três baterias com quatro competidoras. As primeiras e segundas colocadas de cada chaveSofia Godoy foi a última a se classificar na primeira bateria, com uma nota 63. Apesar dos erros nas duas primeiras voltas, a gaúcha natural de Campo Bompara avançar e carregar altas esperanças em busca da final. “Expectativa é boa. Quero me divertir, acertar minha volta e assim,, disse.No Street masculino, as regras são um pouco diferentes.da fase preliminar avançaram diretamente para a semi. Os outros dois disputaram a repescagem, na qual 12 atletas, divididos em três chaves, duelaram por duas vagas, avançando seis e se juntando aos outros semifinalistas. Os brasileiros que tentarão vaga na final são