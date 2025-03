Seleção brasileira encara a Colômbia em Brasília devendo resultados

A seleção brasileira deve respostas em campo e a Data Fifa que se inicia nesta quinta-feira (20) é a oportunidade perfeita para o técnico Dorival Júnior afirmar seu trabalho. Às 21h45min, o Brasil recebe a Colômbia, finalista da Copa América 2024, no estádio Mané Garrincha, pela 13ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026. Na 5ª colocação na tabela, a equipe pode pegar o elevador e encerrar a parada internacional na 2ª colocação — encara a líder Argentina na terça —, mas também corre o risco de tropeçar e fechar a conta no 7º lugar, que leva para a repescagem. Os seis primeiros após as 18 rodadas vão ao Mundial.

Com a preparação encerrada nesta quarta, a Canarinho tem uma escalação prévia montada. A principal briga por posição está na lateral-direita. Enquanto Wesley, do Flamengo, está em sua primeira convocação, Vanderson, do Mônaco e ex-Grêmio, já conhece o grupo, mas nunca se firmou no setor. A disputa está entre dois jogadores de características similares, com o apoio na linha de fundo e o vigor físico como virtudes.

O restante da equipe não foge do que já foi apresentado em outras ocasiões. Dorival deve escalar Alisson; Vanderson (Wesley), Marquinhos, Gabriel Magalhães e Arana; Bruno Guimarães, Gerson e Raphinha; Rodrygo, João Pedro e Vinicius Júnior.

Os desfalques também pesam. Ederson, Danilo e Neymar chegaram a ser chamados, mas foram cortados por lesão. O camisa 10 do Santos é a principal baixa. Havia grande expectativa pela sua volta à seleção, mas um problema muscular entrou no caminho. Lucas Perri, Alex Sandro e Endrick foram chamados como substitutos.

Quanto às referências técnicas, o trio do Campeonato Espanhol, Raphinha, Vinicius Jr. e Rodrygo, é quem chama a atenção. O primeiro é o destaque do Barcelona na melhor da temporada da carreira. Já os outros dois são astros do Real Madrid e já colecionam duas Ligas dos Campeões. Pelo Brasil, no entanto, ainda perseguem sua primeira taça.

Os colombianos também trazem atrações para o torcedor do Inter. Isso porque os atacantes Borré e Carbonero estão no grupo. No entanto, apenas o primeiro deve ser titular. Na eliminatória, ocupam o 4º lugar e desfrutam de um trabalho mais consolidado sob comando de Néstor Lorenzo. Vice-campeã da Copa América no ano passado, a equipe manteve a base e tende a ser escalada com Camilo Vargas; Muñoz, Dávinson Sánchez, Lucumi e Mojica; Juan Portilla, Richard Ríos, Jhon Arias e James Rodríguez; Luis Díaz e Borré.