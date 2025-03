Inter dá azar no sorteio e está no grupo da morte da Libertadores 2025

Na noite desta segunda-feira (17), foram definidos os grupos da Libertadores e da Sul-Americana 2025. O representante gaúcho na competição mais importante do continente é o Inter, que ficou no grupo F com Nacional-URU, Atlético Nacional-COL e Bahia. O sorteio ocorreu na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai. Ambos os torneios iniciam as fases de grupo no dia 2 de abril e terminam em 28 de maio.