Dupla Bra-Pel é rebaixada para segunda divisão do Campeonato Gaúcho

O final de semana do Campeonato Gaúcho também foi impactante na briga pelo rebaixamento. Se confirmou a queda da dupla Bra-Pel para a Séria A2, em 2026, em uma campanha para esquecer de dois dos times mais tradicionais do Estado. O Pelotas, já rebaixado, até venceu o São José por 2 a 1, na sexta, enquanto o Brasil jogava por uma missão impossível: golear o Avenida por três gols de diferença para se salvar na elite. O resultado, no entanto, foi a derrota por 1 a 0 e a confirmação da queda.

Com dificuldades financeiras, as equipes deram a largada na temporada com os cintos apertados e cientes de que este não seria um Gauchão tranquilo. Ainda assim, não se esperava campanhas tão aquém da dupla. Agora, volta-se o foco para a preparação do futebol pelotense. Enquanto o Xavante tem a Série D do Campeonato Brasileiro pela frente, o Áureo-Cerúleo não disputa nenhuma divisão e, de momento, não se mostra empolgado para participar da Copa FGF, a tradicional Copinha, no segundo semestre.

A desconfiança no trabalho também pode ter sido um fator determinante. O Pelotas demitiu o jovem Ariel Lanzini de seu comando técnico ainda na primeira fase. Seu substituto foi um nome experiente: Alessandro Telles, que não teve tempo para implementar uma ideia de trabalho mais aprofundada. Já o Brasil trocou William de Matia por Pingo, também na primeira fase. As mudanças no comando técnico, muitas vezes feita no desespero, não surtiram efeito.

Por fim, o clima na cidade segue tenso. Na penúltima rodada do quadrangular do rebaixamento, o Xavante acusou seu rival, já rebaixado, de entregar gols para o Avenida na intenção de dificultar a vida do Rubro-Negro na última oportunidade de se salvar. As farpas viraram notas oficiais dos clubes e a rivalidade em Pelotas parece avançar sem um rumo saudável, saindo das quatro linhas.

Já na Taça Farroupilha, que valia vaga na Copa do Brasil do ano que vem, o Ypiranga confirmou o favoritismo sobre o São Luiz e ficou com o título, na vitória por 2 a 1 no sábado, no estádio Colosso da Lagoa. No jogo de ida, o Canarinho já havia vencido por 2 a 0, fora de casa.