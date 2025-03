Neymar é cortado da seleção para jogos das Eliminatórias; Dorival chama Endrick

A CBF anunciou, nesta sexta-feira (14), o corte de Neymar, do Santos, dos jogos contra Colômbia e Argentina, nos dias 20 e 25 de março, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. O camisa 10 está em tratamento de um edema na coxa esquerda, problema que já havia deixado o craque fora da semifinal do Campeonato Paulista.O tratamento está evoluindo, mas não a tempo dele estar bem fisicamente para jogos das Eliminatórias.

De acordo com o técnico Dorival Júnior, depois da convocação do último dia 6 de março, o departamento médico da seleção brasileira passou a colher informações sobre o tratamento do jogador do Santos e também sobre Danilo, do Flamengo, e Ederson, do Manchester City. Os três acabaram cortados.

"Sendo assim, estamos convocando Lucas Perri do Lyon, Alex Sandro, do Flamengo, e Endrick, do Real Madrid", anunciou o treinador da seleção brasileira.

A delegação se apresenta em Brasília nesta segunda-feira (17) para dar início a preparação. Pela 13ª rodada, a equipe enfrenta a Colômbia, na quinta-feira (20), às 21h45 (de Brasília), no Mané Garrincha, na capital federal, e depois a Argentina no dia 25, às 21h, no Monumental de Nuñez, em Buenos Aires.

Neymar voltaria a defender a seleção após mais de 500 dias. A última vez em que ele atuou pela seleção foi no dia 17 de outubro de 2023, quando sofreu a lesão mais grave da carreira: as rupturas no ligamento cruzado anterior e no menisco do joelho esquerdo, em jogada no fim do primeiro tempo na derrota por 2 a 0 para o Uruguai pelas Eliminatórias, em Montevidéu.

Na época, a equipe ainda era dirigida pelo técnico Fernando Diniz. Sem poder contar com seu principal jogador, a seleção ainda sofreria mais duas derrotas no fim de 2023, justamente para Colômbia e Argentina, o que acabou resultando na demissão de Diniz.

Dorival Júnior assumiu no início de 2024 com a missão de encerrar a má fase do antecessor e chegou a ter um início promissor, com vitória contra a Inglaterra em Wembley e empate com a Espanha no Santiago Bernabéu. Na sequência, no entanto, a equipe não conseguiu engrenar e encontrou dificuldades para apresentar um desempenho consistente dentro de campo, sem que Vinicius Junior e Rodrygo conseguissem assumir o posto de protagonista deixado vago por Neymar.

No período sem Neymar em campo, a seleção brasileira fez 16 partidas e acumulou três derrotas, sete empates e seis vitórias, com um aproveitamento de 52%. Nos últimos 16 jogos com a presença do craque até a lesão contra o Uruguai, foram doze vitórias, três empates e apenas uma derrota, com aproveitamento de 81,25% e a eliminação nas quartas da Copa do Mundo para a Croácia nos pênaltis.

Com questionamentos ao trabalho de Dorival ao fim de uma temporada irregular, Neymar despontava em 2025 como a grande esperança para que o Brasil voltar a apresentar um desempenho melhor dentro das quatro linhas. A seleção ocupa atualmente a quinta posição na classificatória sul-americana, com 18 pontos -os seis primeiros garantem vaga direta ao Mundial. A Argentina de Lionel Messi lidera, com 25 pontos, enquanto a Colômbia é a quarta colocada, com 19 pontos.