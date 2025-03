Messi vira desfalque nos EUA e preocupa Argentina para clássico com o Brasil

A comissão técnica da seleção argentina monitora de perto a situação de Lionel Messi, que não entra em campo pelo Inter Miami há quase duas semanas. A situação de Messi preocupa a Argentina, segundo informou o jornal Olé na segunda-feira (10). A atual campeã do mundo enfrenta Uruguai e Brasil pelas eliminatórias da Copa do Mundo em jogos marcados para os dias 21, sexta-feira, no Centenário, e 25, terça-feira, no Monumental de Núñez.

Messi desfalcou o Inter Miami nos três últimos jogos. Ele não esteve em campo contra: Houston Dynamo, dia 2 de março, pela MLS; Cavalier SC, pela Champions da Concacaf, 6 de março; e Charlotte FC, pela MLS, 9 de março. A sua última aparição aconteceu no dia 25 de fevereiro, quando fez um dos gols da vitória de 3 a 1 sobre o Sporting Kansas City, pela Champions.

O camisa 10 está sendo poupado por conta de sobrecarga muscular, segundo o jornal argentino. A expectativa, aliás, é que ele volte a ser desfalque na quinta-feira (13), quando o Inter Miami faz o jogo de volta das oitavas de final da Champions da Concacaf contra o Cavalier, na Jamaica. O time norte-americano venceu o primeiro jogo por 2 a 0.

O técnico Javier Mascherano garantiu que Messi não tem lesão. Em coletiva após o jogo do dia 6 de março, contra o Cavalier, ele disse que o camisa 10 precisava descansar depois de jogar três em seis dias -ele foi a campo nos dias 19, 22 e 25 de fevereiro. Eu sigo o que os médicos me dizem. Os médicos me disseram que ele não tem nenhuma lesão ou cicatriz. Ele está fadigado após jogar três partidas em seis dias

"As mudanças no clima, houve muitas situações. E como queremos cuidar dele e não queremos que ele se sinta exausto, decidimos dar-lhe descanso, sabendo dos riscos que estamos enfrentando. Obviamente, não ter o melhor jogador do mundo é complicado. Mas também precisamos dar um passo à frente e saber jogar sem ele", disse o comandante dos norte-americanos, em coletiva.