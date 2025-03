Pucrs será palco de evento de performance esportiva 

Summit Internacional de Performance 2025. O evento será realizado nos dias 26 a 30 de março, na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (Pucrs), em Porto Alegre. Ingressos e inscrições podem ser feitas Pela primeira vez no Rio Grande do Sul, ocorre a oitava edição do. O evento será realizado. Ingressos e inscrições podem ser feitas no site.

Considerado o maior evento de performance e movimento esportivo da América Latina, a atração é realizada em parceria com a Mwove Education e o Grupo Austral. A programação inclui palestras, workshops e treinos que contarão com a participação de mais de 40 especialistas nacionais e internacionais, promovendo conhecimento e experiências práticas na área da saúde e performance esportiva.



Durante os cinco dias de evento ocorrerão atividades, desde o início da manhã até o final da tarde, voltadas para médicos, fisioterapeutas, atletas, nutricionistas e educadores físicos. Além das palestras especializadas no tema de performance esportiva, uma das novidades da edição deste ano são os workshops.

Serão 12 opções de cursos com duração de 4 horas que darão direito a certificado aos participantes. Haverá também uma feira com espaço dedicado a fornecedores e empresas do mercado fitness e da performance, com expectativa de 10 mil visitantes por dia. Todas as atrações estarão distribuídas entre o Centro de Eventos, Salão de Atos, auditórios e áreas esportivas da Universidade.



Confira os palestrantes e temas que serão ministrados nos cinco dias de evento:





Dia 26/03 - quarta-feira



Bernardo Steinberg - Clubell Training: Aprenda a gerar força em seis graus de liberdade.



Fernando Jaeger - Hybrid Training: Como construir um programa efetivo de treino integrado através da periodização híbrida.



Fátima Brum - Liberação Miofascial: A conexão direta para transmissão de força.



Mateus Petrucci / Guilherme Anzilieiro - LCA Ligamento Cruzado Anterior: da reabilitação a alta performance.



Evandro Bueno / Andre Trombini - MWE Systems: Performance funcional para o esporte.



Tiago Proença - Kettlebell Hard Style na preparação física geral.



Rafa Winicki - Poder Pliométrico: Transformando energia em performance.



Renata Barros - Metodologia da elaboração da sessão de treinamento.



Alexandre Ortiz / Thiago Alfama - Treinamento pós lesões esportivas.



Alexandre Kessler - Mecânica da complexidade: Força isométrica como pilar para a transferência para performance.





Dia 27/03 - quinta-feira



Orlando Laitano - Abertura



Rafael Barleze - O papel do nutricionista esportivo na alta performance e a combinação de estratégias de treinamento e nutrição para atletas.



Gabriela Leites - Mulheres no esporte: A interação entre fisiologia, hidratação e desempenho.



Orlando Laitano - A ciência do esporte para o bem-estar do atleta em um mundo mais quente.



Bryan Saunders - Cafeína - Evidências e recomendações.



Murilo Datillo - Principais insights da nutrição aplicada aos esportes de endurance.



Fernanda Bigliazzi - Hidratação aplicada ao exercício físico: O futuro é agora.



Evandro Bueno / Andre Trombini - Aula prática funcional - Sweat Patch Test.



Orlando Laitano - Encerramento manhã



Teun Thomassen - Revolucionando a análise do movimento: uma abordagem de blocos de construção para previsão de lesões e aprimoramento de desempenho.



Denis Logan - Eu acredito, eu acho, eu sei - da intuição à certeza: Construindo resultados em treinamentos de alta performance.



Shaun Mclaren - Otimizando o treinamento de sprint repetido para desempenho em esportes coletivos.



Lee Burton - Uma abordagem fundamental para reduzir lesões e dor.



Bram Swinnen - Produção de força horizontal.





Dia 28/03 - sexta-feira



Team Internacional - Treinamento especial campo.



Thiago Stein - Práticas não convencionais em treinamento de força.



Murilo Dattilo - Carboidratos no esporte: o passado, a ciência e os desafios da pós-verdade.



Rafael Barleze - Gestão integrada: Saúde e performance como pilares do sucesso no futebol - estratégias colaborativas entre medicina, treinamento e ciências do esporte.



Antonio Fedato - Controle de carga e aplicação baseada no acúmulo semanal: utilização de dados dos jogos.



Daniel Félix - Preparação física no futebol profissional: Um sistema na prática.



Daniela Azevedo - Desenvolvimento de amplitude de movimento ativa para performance esportiva: Integrando força e mobilidade.



Aderson Loureiro - Articulação do quadril: Exigências biomecânicas, diferentes morfologias, diferentes solicitações, diferentes treinamentos e relações posturais para máxima performance e alto rendimento.



Fernando Mitamura - Consultoria online: Como criar, otimizar e escalar no digital.



Kleber Barbão - Empreender e crescer: Como construir uma carreira e implantar negócios na área da saúde e performance muito lucrativos.



Dalton Moreira - Neurociência aplicada ao aprendizado motor e lesões de posterior de coxa: Abordagens estratégicas no período competitivo.



Tiago Proença - Treinamento funcional: Construindo uma base sólida - Explorando o treinamento funcional como o princípio fundamental de qualquer programa de preparação física geral (GPP), com foco no desenvolvimento da força fora das máquinas de musculação.



Lee Burton - Otimizando a função e o desempenho do tornozelo.



Teun Thomassen - O futuro da reabilitação e prevenção do LCA: Usando fases e transições de fase para orientar intervenções de treinamento e protocolos de reabilitação.



Denis Logan - Fundamentos de solução de problemas da S&C.



Alejandro Pastor - Conceito RHIE esforços repetidos de alta intensidade.



Shaun Mclaren - Testes de aptidão submáxima no monitoramento de atletas: evidências empíricas e experienciais.



Henrique Valente / Rodrigo Nascimento / Bruno Baroni / Mateus Petrucci / Kleber Barbão - Return to play: O papel da fisioterapia no reingresso esportivo - abordagens avançadas em reabilitação funcional e prevenção de reincidências.





Dia 29/03 - sábado



Team Grêmio - Treinamento especial campo



Bram Swinnen - O futuro do desempenho e reabilitação



Orlando Laitano - O papel da ciência no desenvolvimento do esporte



Tatiane Falavínia - Estratégias de recuperação: como usar as diversas opções de Recovery Esportivo no auxílio a performance esportiva.



Felipe Wallbach - Do planejamento à ação: Como estruturar um departamento de performance eficiente - modelos de organização, processos de RTP e o uso estratégico dos dados no futebol.



Miller Gomes / Eduardo Pimenta - Termografia, biomarcadores e genética no controle de carga e prevenção de lesões no atleta.



Alexandre Kessler - Treino isométrico para performance em desportos coletivos.



Rafael Barleze / Vald - Testes funcionais da Vald Performance: Protocolos de avaliação, interpretação dos resultados e intervenções para performance.



Luciano Tomaghelli / Vald - Performance redefinida: A ciência das avaliações neuromusculares, otimização e monitoramento de dados - Estamos prontos para explorar todo o potencial da tecnologia?



Lee Burton - Onde focar: Movimento ou performance?



Ruud Alsemgeest - Definindo “funcional” no treinamento funcional - uma introdução à estabilização neuromuscular dinâmica - DNS.



Teun Thomassen - Além da velocidade, força e pés rápidos: Mapeando os verdadeiros impulsionadores da agilidade nos esportes. Otimizando a coordenação para reduzir a inibição e aumentar a agilidade.



Denis Logan - Força = Movimento - Treinamento de força para programas de velocidade.



Bram Swinnen - Treinamento excêntrico e de desaceleração.



Renan Rossin / Orlando Laitano - Atividades aquáticas e performance esportiva - Desafios e estratégias na performance esportiva em modalidades aquáticas.





Dia 30/03 - domingo



Team Grêmio / Internacional - Treinamento especial campo



Ola Eriksrud / 1080 Motion - Velocidade multidirecional em esportes coletivos e individuais - testes e treinamento de aceleração e desaceleração.



Ruud Alsemgeest - Estabilização neuromuscular dinâmica (DNS) para o atleta de corrida.



Alejandro Pastor - Arquitetura RHE - Esforços repetidos de alta intensidade.



Bram Swinnen - A ciência da mente: Neurocognição como vantagem competitiva no esporte.



Denis Logan - Arquétipos para design de programas específicos para esportes.



Teun Thomassen - Sprint além dos limites: Redefinindo o sprint por meio da dinâmica ecológica. Um novo paradigma para desempenho (sprint) e prevenção de lesões aproveitando as interações corpo-ambiente.