Ingressos para o Gre-Nal 446 serão abertos para nova leva de sócios nesta quarta

Com a expectativa de casa cheia no jogo de volta da final do Campeonato Gaúcho, no domingo (16), às 16h, o Inter deve esgotar os ingressos para o Gre-Nal 446 nesta quarta-feira (12). Isso porque a partir das 10h os bilhetes serão disponibilizados para as modalidades de sócios que ainda não foram comtempladas. A primeira leva foi disponibilizada na segunda, para as categorias colorado titular (carteira vermelha), patrimonial clube, parque check-in e coloradinho.

Agora, também estarão aptos os associados campeão do mundo, parque ingresso, nada vai nos separar e academia do povo. Questionada sobre a quantidade de entradas disponíveis, a assessoria do clube diz que não possui a informação. Apesar da possibilidade ser remota, a venda para não sócios está marcada para sexta, perante disponibilidade.

A vantagem significante é um alento para o torcedor colorado. Com o 2 a 0 no placar agregado, o time do técnico Roger Machado se reapresentou nesta terça e terá cinco treinos no CT Parque Gigante, antes da decisão. A tendência é que o onze inicial que venceu na Arena seja mantido.