Cleveland Cavaliers busca virada sobre Brooklyn Nets e emplaca 15ª vitória consecutiva na NBA

Líder isolado da Conferência Leste, o Cleveland Cavaliers teve de se superar na madrugada desta quarta-feira para confirmar o triunfo de virada sobre o Brooklyn Nets por 109 a 104 na Rocket Arena. O resultado trouxe à tona uma expressiva marca: esta foi a 15ª vitória seguida da franquia nesta edição da NBA.

. Cestinha do encontro, ele marcou 18 de seus 30 pontos no duelo justamente no último período, impulsionando a sua equipe a se manter no topo da tabela.Com uma campanha impressionante, os Cavs empataram seu recorde de triunfos consecutivos após estabelecer esta marca nos primeiros 15 compromissos nesta temporada regular.No jogo, os anfitriões descontaram uma desvantagem de 18 pontos no segundo tempo para levar a melhor sobre os Nets."Não encaramos os jogos da temporada regular de ânimo leve, mas a realidade é que não ganhamos nada. O principal foco é tentar manter esse ritmo no decorrer do campeonato", afirmou o astro do confronto.O treinador Kenny Atkinson valorizou a fase, mas alertou que coisas mais importantes precisam ser conquistadas ainda. "Ganhar 15 jogos seguidos a esta altura do torneio exige fadiga, então realmente é um grande feito. Mas queremos coisas maiores", afirmou.Já o Brooklyn Nets, que chegou a ter o sentimento de que venceria na casa do rival, não vive um bom momento. Com apenas 22 vitórias até aqui, a franquia aparece na 13ª colocação do lado Leste. Cam Thomas, com 27 pontos, foi o maior pontuador da equipe.Em uma rodada que apresentou com mais três partidas, o Indiana Pacers contou com a precisão de Tyrese Haliburton para obter uma vitória apertadíssima sobre oO armador acertou uma cesta de três e completou a jogada de quatro pontos ao acertar o lance livre a que tinha direito (havia sofrido falta de Giannis Antetokounmpo) restando pouco mais de três segundos para o encerramento do embate. O atleta, que havia perdido os três últimos jogos por lesão, deixou a quadra com 14 pontos e dez assistências. De quebra, levou os Pacers ao quinto lugar na Conferência Leste, uma posição abaixo dos Bucks.