Denver se vinga do líder Thunder com show de Jokic em duelo de candidatos a MVP da NBA

Um dia após ser facilmente batido pelo Okhahoma City Thunder e ver Nikola Jokic atuar por três quartos com contusão no cotovelo, o Denver Nuggets voltou ao Paycom Center e se vingou do adversário. Em grande atuação de seu astro, o time texano anotou impressionantes 140 pontos contra 127 no líder da Conferência Oeste e dono da melhor defesa da NBA, com o ala-pivô sérvio brilhando no duelo de candidatos à MVP com Shai Gilgeous-Alexander.

• LEIA TAMBÉM: Cavaliers ganham 14ª seguida na NBA com ao menos 110 pontos e igualam recorde de campeão Boston

Por causa da lesão, o técnico Michael Malone sugeriu que Jokic descansasse. E a resposta o surpreendeu. "Ele disse: 'De jeito nenhum, vamos lá, treinador, estou jogando. Estou cansado? Claro, todo mundo está cansado. Estou acabado? Todo mundo está acabado. Mas eu quero jogar'", revelou. E a resposta foi com atuação de gala.



Comandados por Jokic, autor de 35 pontos e incríveis 18 rebotes, o Denver buscou a virada depois de ir ao intervalo perdendo por 73 a 67, para se consolidar na segunda posição da conferência e mostrar que é um dos candidatos ao título. O astro flertou com um triple-double, ao distribuir oito assistências.



A noite perfeita dos Nuggets veio com destaque, também, para os arremessos da linha de três pontos, da qual bateu seu recorde na temporada. Foram 18 bolas do perímetro convertidas em 32 tentativas, três delas de Jamal Murray, que fez 34 pontos na partida.



Gilgeous-Alexander sequer foi o cestinha do Thunder. O canadense fez 25 pontos, diante de 26 do companheiro Dort, em apresentação abaixo do esperado dos donos da casa, que brigam rodada a rodada para ver quem fecha a fase de classificação em primeiro, com o Cleveland Cavaliers. Foi a 12ª derrota do time, com o rival com somente 10.



"À medida que vamos encerrando esta temporada (regular, com mais um mês pela frente), essa coisa de MVP vai pegar. Shai é um grande jogador e se ele ganhar seu primeiro MVP, ele merece", admitiu Malone, sem esconder a felicidade com mais uma grande campanha de Jokic. "Nikola ganhou três MVPs e o cara agora está com uma média de triplo-duplo e está entre os três primeiros da liga em três categorias, então ele pode ganhar MVP 10 vezes em 10", ressaltou.



Nada de desmerecer o canadense, contudo. "Se (Shai) vencer, vou bater palmas e ficar feliz por ele. Ele é bom para o jogo. Estou apenas apoiando meu jogador. Quando você olha de uma perspectiva histórica, ele está fazendo coisas que nunca foram feitas."



CONFIRA OS RESULTADOS DESTA SEGUNDA-FEIRA:

Miami Heat 102 x 105 Charlotte Hornets

Toronto Raptors 119 x 104 Washington Wizards

Brooklyn Nets 111 x 108 Los Angels Lakers

Atlanta Hawks 132 x 123 Philadelphia 76ers

Boston Celtics 114 x 108 Utah Jazz

Chicago Bulls 121 x 103 Indiana Pacers

Memphis Grizzlies 120 x 118 Phoenix Suns

Houston Rockets 97 x 84 Orlando Magic

Oklahoma City Thunder 127 x 140 Denver Nuggets

San Antonio Spurs 129 x 133 Dallas Mavericks

Golden State Warriors 130 x 120 Portland Trail Blazers

Sacramento Kings 104 x 133 New York Knicks



CONFIRA OS JOGOS DESTA TERÇA-FEIRA:

Detroit Pistons x Washington Wizards

Cleveland Cavaliers x Brooklyn Nets

Indiana Pacers x Milwaukee Bucks

New Orleans Pelicans x Los Angeles Clippers