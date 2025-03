Cavaliers ganham 14ª seguida na NBA com ao menos 110 pontos e igualam recorde de campeão Boston

Mesmo com elenco forte, não é comum uma equipe emplacar grande série de vitórias na competitiva NBA. O Cleveland Cavaliers vem contrariando a lógica e mostrando a cada partida que é um forte candidato ao título da temporada ao não apenas passar fácil pelos seus oponentes, como obtendo marcas históricos. Ao superar o Milwaukee Bucks fora de casa neste domingo, por 112 a 100, a equipe somou seu 14º triunfo seguido anotando ao menos 110 pontos, marca realizada na liga de basquete dos Estados Unidos somente pelo campeão Boston Celtics em 1986.

, ofuscou boa apresentação do grego Giannis Antetokounmpo, que anotou 30 pontos e entrou para o Top 50 de maiores cestinhas da NBA ao ultrapassar Tom Chambers, que marcou 20.049 de 1981 a 1998, ao chegar a 20.077 na carreira.Se fez valer o grande jogo coletivo dos Cavaliers em Milwaukee, com 5 jogadores anotando dois dígitos. Max Strus, com 17 pontos, é quem liderou o ataque da equipe, o astro Donovan Mitchell contribuiu com 15, enquanto Darius Garland e Evan Mobley adicionaram 13 cada, e Jarret Allen, 11.. Mas, os visitantes assumiram a liderança restando pouco mais de 4 minutos para o fim do primeiro quarto e, após sequência de 13 a 0, dominaram o restante da partida no Fizerv Forum, em Milwaukee.O poderio na linha de três também fez a diferença, com os Cavaliers acertando 19 arremessos do perímetro em 47 tentativas, diante de apenas 9 do time de Antetokounmpo e Damian Lillard, que arriscaram 51 vezes.. O Cleveland Cavaliers recebe o Brooklyn Nets para ampliar sua série positiva e o Milwaukee Bucks joga na casa do Indiana Pacers na busca pela reabilitação.