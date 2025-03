Hamilton usa críticas como 'combustível' e mostra-se empolgado na Ferrari

Prestes a iniciar sua trajetória oficial como piloto da Ferrari, com a largada da temporada neste fim de semana, com a disputa do GP da Austrália, no circuito de Melbourne, o heptacampeão Lewis Hamilton mostrou-se empolgado com a nova equipe. Confiante em grandes resultados na Ferrari, o inglês aproveitou para "ignorar" as críticas ao revelar que as usa como "combustível" por melhora nas pistas.