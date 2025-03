Flamengo aumenta orçamento de 2025 para reforços em mais de R$ 60 milhões

Mesmo que tenha um dos melhores elencos da América do Sul, o Flamengo segue tentando se manter hegemônico no cenário nacional e continental. Para isso, a diretoria rubro-negra aprovou um aumento considerável no orçamento de reforços em 2025. Ao todo, são mais de R$ 60 milhões para José Boto e companhia qualificarem ainda mais o elenco.

A gestão comandada por Luiz Eduardo Baptista, o Bap, já havia prometido que mudaria o orçamento nesta temporada. O documento mais antigo é uma herança de Rodolfo Landim, Rodrigo Dunshee e companhia, que deixaram o comando do Flamengo após derrota nas últimas eleições presidenciais. É importante frisar que a alteração só foi possível porque o orçamento da gestão Landim não foi votado, diante da necessidade de um estudo para entender a viabilidade do orçamento.

A previsão do aporte visando reforços era de R$ 124 milhões, mas, no novo orçamento, passa a ser de R$ 186 milhões, contando os dois períodos em que a janela de transferências está aberta no Brasil. As cifras ainda precisam passar pelo Conselho de Administração.

A diretoria rubro-negra gastou R$ 43,9 milhões do montante até o momento, apenas na operação envolvendo o atacante Juninho, que veio do futebol do Azerbaijão. Danilo, ex-Juventus, assinou sem custos.

Entre as outras novidades do documento, o Flamengo projeta um faturamento de R$ 1,4 bilhão em 2025, que se tornaria recorde absoluto no futebol brasileiro, superando marca do próprio Rubro-Negro. Em 2023, o clube carioca arrecadou R$ 1,37 bilhão.

O estádio também esteve em pauta, embora pareça mais distante do que gestão Landim projetava inicialmente. Bap, inclusive, já citou que os gastos devem ficar na casa dos R$ 3 bilhões e preferiu não dar previsão exata sobre o momento da inauguração. Um estudo foi encomendado para observar a viabilidade da construção.