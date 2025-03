Athletic x Grêmio: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Em meio às finais do Campeonato Gaúcho, o Grêmio viaja até São João del Rei, interior de Minas Gerais, para enfrentar a equipe do Athletic pela segunda fase da Copa do Brasil. A bola rola às 19h30min, no estádio Joaquim Portugal em formato único, na qual o empate leva a decisão para as penalidades. A partida será transmitida pela rede de streaming, Amazon Prime.

O Tricolor vem de uma dura derrota por 2 a 0, na Arena, para o Inter no duelo de ida da final do Gauchão no fim de semana. Após uma pobre atuação no Gre-Nal 445, a equipe do técnico Gustavo Quinteros tem o dever de apresentar na noite da próxima quarta-feira (12) uma atuação que empolgue os torcedores e faça-os crer em uma reviravolta histórica no clássico decisivo. Para a partida contra os mineiros, Quinteros e Jemerson retornam após cumprirem suspensão no clássico, o zagueiro assume a zaga ao lado de Wagner Leonardo. Amuzu e Cristaldo podem aparecer entre os titulares.



O cenário dos mandantes é o oposto. O Athletic vem de uma vitória por 2 a 0 no sábado (8) sobre o Uberlândia e saiu na frente para conquistar o Troféu Inconfidência. A equipe de São João del Rei conseguiu um ótimo resultado mesmo poupando seus principais jogadores visando o confronto da Copa do Brasil.



Athletic - Diego Vítor; Wesley Gasolina, Sidimar, Edson e Yuri Silva; Diego Fumaça, Amorim (Wallisson) e David Braga; Welinton Torrão, Alason Carioca (Mateus Gonçalves) e Lincoln. Técnico: Roger Silva.



Grêmio - Volpi; João Pedro, Jemerson, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Camilo e Villasanti; Cristian Olivera, Monsalve (Cristaldo) e Pavón (Amuzu); Braithwaite. Técnico: Gustavo Quinteros.



Arbitragem - Matheus Candançan (SP), com Neuza Back (SP) e Rafael Souza (SP). O VAR só entra a partir da 3ª fase da competição.



SERVIÇO ATHLETIC X GRÊMIO



Local: Joaquim Portugal;

Data e Hora: quarta-feira (12), às 19h30min;

Transmissão: Amazon Prime.

