Filipinho diz estar 110% e quer sobreviver ao corte na volta ao surfe

Filipe Toledo pausou a carreira em 2024 para tratar a saúde mental. De volta ao surfe neste ano, o brasileiro se vê totalmente recuperado, mas já começa a pensar no pós-carreira. Filipinho retornou ao circuito mundial após anunciar pausa em fevereiro de 2024. Ao longo do último ano, ele disputou apenas as Olimpíadas de Paris e foi eliminado na terceira rodada. O bicampeão mundial se vê melhor dos problemas causados pela saúde mental. Após as duas primeiras etapas da WSL em 2025, Filipe se mostra empolgado.

"Estou me sentindo muito bem. Foi um ano que eu precisava ficar em casa, cuidar de mim, da minha família. Me sinto 110% preparado para 2025, o ano já começou com as duas primeiras etapas. Eu estou feliz, preparado e vai ser um ano bem legal pela frente", conta o atleta à reportagem.

O desempenho até aqui tem agradado o brasileiro. Ele é o atual décimo colocado do ranking da WSL e ficou com o nono lugar nas etapas de Pipeline e Abu Dhabi. O plano é "sobreviver" ao corte realizado após a sétima etapa -na sequência, apenas os 22 melhores surfistas do ranking seguem competindo por cinco vagas no WSL Finals, que define o campeão mundial.

"Para quem estava um ano parado, o desempenho é até bom. Não são dois resultados incríveis, mas que me mantém dentro do top-10. É o que eu quero fazer, passar esse corte. A segunda metade do ano é onde o caldo engrossa e a coisa começa a ficar mais séria", diz Filipe.

Filipe Toledo completará 30 anos em 16 de abril. Apesar de se ver bem, o surfista já começa a organizar a vida pensando no pós-carreira. Os planos, no entanto, não definem uma idade específica para o fim da carreira. Enquanto houver amor pelo esporte, Filipinho quer continuar competindo.

"É algo que eu venho tentando encaminhar nos últimos anos e deixar tudo certinho para o meu futuro. Tenho trabalhado um pouco fora do surfe, feito algumas coisas, mas a gente ainda tem muita lenha para queimar. Espero estar lá incomodando a galera dentro dos campeonatos, circuito mundial. Enquanto eu amar esse esporte, eu vou estar lá", afirma.

Um dos projetos de Filipe Toledo é o seu próprio instituto. Na última sexta-feira (7), o surfista oficializou a organização. O projeto visa criar novos campeões na cidade de Ubatuba, em São Paulo, onde ele nasceu e cresceu.