João Fonseca perde para britânico top 15 e está fora de Indian Wells

O brasileiro João Fonseca, número 80 do ranking da ATP, perdeu para o britânico Jack Draper, número 14 do mundo, por 2 sets a 0 (4-6/0-6) neste sábado (8), pela segunda rodada de Indian Wells, e está fora do torneio.

O primeiro set foi disputado, com ambos os tenistas conseguindo quebras no início e a disputa mantendo-se equilibrada até o 4 a 4, quando Draper quebrou Fonseca mais uma vez e sacou para fechar em 6 a 4.

Na segunda parcial, porém, o britânico foi bem superior e venceu por 6 a 0.

Na rodada inicial do torneio, o carioca venceu o neozelandês Jacob Fearnley por 2 sets a 1. Sensação do tênis brasileiro, João Fonseca conseguiu seu primeiro título do circuito em fevereiro, quando venceu o Aberto da Argentina, em Buenos Aires.

No mês anterior já havia chamado a atenção ao vencer o russo Andrey Rublev, então número 9 do mundo (hoje, é o oitavo) por 3 sets a 0 na primeira rodada do Aberto da Austrália. João caiu no Grand Slam para o italiano Lorenzo Sonego, então número 55 do mundo, por 3 sets a 1.

Ainda neste ano, Fonseca caiu na primeira rodada do Rio. Perdeu para o francês Alexandre Muller, que terminou como vice-campeão do torneio, por 2 sets a 1, na primeira rodada.

No ano passado, o brasileiro venceu as o ATP Next Gen Finals, disputa entre os jogadores mais bem colocados de até 20 anos.

Os resultados recentes catapultaram Fonseca para a 80ª colocação no ranking da ATP.